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San Miniato, a Isola torna ‘Geniali a Isola’: sport e solidarietà
Sabato 29 agosto giochi per bambini, moto Harley-Davidson e cena conviviale
Sabato 29 agosto torna a Isola di San Miniato Geniali a Isola, il pomeriggio dedicato a sport, divertimento e solidarietà organizzato da Isola in Festa insieme a GeNiAli e al Circolo Arci Isola.
Il programma prende il via alle 16 con giochi e attività sportive per bambini, con la partecipazione di Etrusca Basket San Miniato, Folgore Pallavolo San Miniato, Tennis Tavolo San Miniato, Papillon Associazione Ludico Ricreativa e Scaccorosso. Alle 18 spazio all’esposizione delle moto Harley-Davidson del Versilia Chapter.
La giornata si concluderà alle 20 con una cena conviviale al Circolo Isola. Per partecipare è necessario prenotarsi entro giovedì 27 agosto, chiamando il Circolo al numero 0571 400233.
Il ricavato sarà destinato alle attività di GeNiAli dedicate all’inclusione delle persone con disabilità. Un appuntamento che unisce divertimento e impegno sociale, con l’obiettivo di valorizzare ogni persona e costruire insieme una comunità più inclusiva.