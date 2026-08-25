San Miniato, a Isola torna ‘Geniali a Isola’: sport e solidarietà

Sabato 29 agosto torna a Isola di San Miniato Geniali a Isola , il pomeriggio dedicato a sport, divertimento e solidarietà organizzato da Isola in Festa insieme a GeNiAli e al Circolo Arci Isola .

Il programma prende il via alle 16 con giochi e attività sportive per bambini, con la partecipazione di Etrusca Basket San Miniato, Folgore Pallavolo San Miniato, Tennis Tavolo San Miniato, Papillon Associazione Ludico Ricreativa e Scaccorosso. Alle 18 spazio all’esposizione delle moto Harley-Davidson del Versilia Chapter.

La giornata si concluderà alle 20 con una cena conviviale al Circolo Isola. Per partecipare è necessario prenotarsi entro giovedì 27 agosto , chiamando il Circolo al numero 0571 400233.

Il ricavato sarà destinato alle attività di GeNiAli dedicate all’inclusione delle persone con disabilità. Un appuntamento che unisce divertimento e impegno sociale, con l’obiettivo di valorizzare ogni persona e costruire insieme una comunità più inclusiva.