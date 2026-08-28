Le Botteghe si prepara al 12esimo Raduno Auto e Moto d’Epoca

Motori, storia e convivialità tornano protagonisti a Le Botteghe con la dodicesima edizione del Raduno Auto e Moto d’Epoca “Quelli che guidano la storia”, in programma sabato 5 settembre 2026 nell’ambito della tradizionale Sagra del Galletto Nostrale.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Botteghe Insieme, in collaborazione con la Chiesa Nostra Signora di Lourdes, la Contrada Le Botteghe e il Circolo Arci Le Botteghe, oltre al patrocinio del comune di Fucecchio. Si tratta di un appuntamento ormai consolidato per gli appassionati di veicoli storici provenienti da tutta la Toscana, che nasce anche per sostenere le attività del Movimento Shalom; si prevedono nell’occasione circa 200 auto e 80 moto, afferenti a 11 club di mezzi storici da tutta la Regione. Ci sarà anche una rappresentanza delle famose Jeep Willis, celeberrimi mezzi militari americani del secondo conflitto mondiale, che verrano inseriti all’interno di un vero e proprio accampamento.

IL PROGRAMMA

Il ritrovo è fissato alle 14.30 con le operazioni di iscrizione e l’esposizione dei mezzi. I partecipanti potranno scegliere tra la formula da 15 euro, che comprende esposizione, gadget, giro panoramico e aperitivo, oppure quella da 28 euro, comprensiva anche della cena. Alle 17.30 prenderà il via il tradizionale giro panoramico sulle strade del territorio (nelle Cerbaie e nei comuni limitrofi), seguito dall’aperitivo lungo il percorso alle 19, all’altezza della Buca del Palio. La giornata si concluderà alle 20 con la cena a Le Botteghe, inserita nel programma della sagra.