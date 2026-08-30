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Cinema Sotto le Stelle, a Gambassi due nuove date a settembre
Due appuntamenti a ingresso gratuito l’1 e l’8 settembre fra il Castagno e Badia a Cerreto.
Nuovi appuntamenti col Cinema Sotto le Stelle a Gambassi, dove dopo il successo delle serate organizzate in agosto da Arci Empolese Valdelsa con la collaborazione di Arci Zona Cuoio, associazione Greenbassi ed il contributo del comune, sono state previste due date “extra” per la prima metà di settembre.
La prima, dedicata ai più piccoli senza farsi mancare un tocco di poesia, si terrà martedì 1 settembre presso la ex “scuolina” del Castagno, nell’omonima località, nota per offrire anche nelle calde serate d’estate una certa frescura. Il film selezionato per quella serata è “L’isola dei cani”, piccolo capolavoro della stop-motion targato dal pluripremiato regista statunitense Wes Anderson. Considerata un piccolo gioiello del suo genere, ambientata in un Giappone distopico del futuro, la storia segue il giovane Atari alla ricerca del suo cane esiliato su un’isola-discarica, fondendo una maniacale perfezione visiva con una profonda satira politica e sociale. Per l’occasione sarà offerto un piccolo spuntino prima della proiezione.
Il secondo appuntamento si terrà invece l’8 settembre nel campino adiacente allo chalet di Badia a Cerreto, con la proiezione del bel film con Pierfrancesco Favino “L’ultima notte di amore”, eccellente esempio di film noir all’italiana e storia di un poliziotto che ad un giorno dalla pensione, nell’ultima notte di servizio, si ritrova invischiato in una torbida vicenda che unisce lo stile del poliziesco anni ’70 con il moderno thriller.
Entrambi i film inizieranno alle 21,15 e sono rigorosamente a ingresso gratuito.