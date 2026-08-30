Cinema Sotto le Stelle, a Gambassi due nuove date a settembre

Nuovi appuntamenti col Cinema Sotto le Stelle a Gambassi, dove dopo il successo delle serate organizzate in agosto da Arci Empolese Valdelsa con la collaborazione di Arci Zona Cuoio, associazione Greenbassi ed il contributo del comune, sono state previste due date “extra” per la prima metà di settembre.

La prima, dedicata ai più piccoli senza farsi mancare un tocco di poesia, si terrà martedì 1 settembre presso la ex “scuolina” del Castagno, nell’omonima località, nota per offrire anche nelle calde serate d’estate una certa frescura. Il film selezionato per quella serata è “L’isola dei cani”, piccolo capolavoro della stop-motion targato dal pluripremiato regista statunitense Wes Anderson. Considerata un piccolo gioiello del suo genere, ambientata in un Giappone distopico del futuro, la storia segue il giovane Atari alla ricerca del suo cane esiliato su un’isola-discarica, fondendo una maniacale perfezione visiva con una profonda satira politica e sociale. Per l’occasione sarà offerto un piccolo spuntino prima della proiezione.