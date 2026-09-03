Premio Maltinti, il 5 settembre a San Miniato la quarta edizione

Tecnici e dirigenti da tutta Italia saranno premiati per il loro impegno nella crescita della pallavolo giovanile. Il riconoscimento porta il nome di Mario Maltinti, storico dirigente della Folgore Pallavolo e figura di riferimento del movimento per oltre cinquant’anni.

Una giornata per ricordare Mario Maltinti e, attraverso il suo esempio, celebrare chi ogni giorno lavora per far crescere la pallavolo e i suoi giovani protagonisti. Sabato 5 settembre alle 11, nella sede del comune di San Miniato, si terrà la cerimonia della quarta edizione del Premio Maltinti, il riconoscimento dedicato alla memoria dello storico dirigente della Folgore Pallavolo, che per oltre cinquant’anni ha dedicato passione, competenza e impegno al mondo della pallavolo.

Maltinti è stato molto più di un dirigente: un punto di riferimento per la pallavolo sanminiatese e per l’intero movimento, capace di accompagnare generazioni di atleti e di promuovere attraverso lo sport valori come partecipazione, formazione, rispetto e senso di comunità. È proprio nel solco di questa eredità che è nato il Premio che porta il suo nome, con l’obiettivo di riconoscere il lavoro di tecnici e dirigenti che si sono distinti non soltanto per le proprie qualità sportive e professionali, ma anche per l’attenzione alla crescita umana dei giovani.

Il Premio, patrocinato dalla Federazione Italiana Pallavolo, è arrivato alla quarta edizione e rappresenta oggi un appuntamento di riferimento per la pallavolo giovanile, con una dimensione che dal territorio si è progressivamente estesa a livello nazionale.

“Il Premio Maltinti rappresenta un riconoscimento a chi, spesso lontano dai riflettori, dedica tempo, competenze ed energie alla crescita dei giovani attraverso lo sport – commentano il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l’assessora allo Sport Elena Maggiorelli – Mario Maltinti ha lasciato un segno profondo nella storia sportiva della nostra città e il Premio a lui dedicato ci permette di continuare a trasmettere quei valori che hanno accompagnato il suo lungo impegno”.

“Il Comitato Regionale Fipav Toscana, che ho l’onore di presiedere – dichiara Claudia Frascati Presidente della FIPAV Comitato Regionale Toscana – da sempre sostiene questa iniziativa che è diventata per la nostra regione un vero fiore all’occhiello e sono certa che negli anni futuri crescerà e migliorerà, grazie all’impegno di tutti coloro che sono coinvolti”.

“Per la nostra famiglia – spiegano i familiari di Maltinti – il Premio rappresenta molto più di un semplice riconoscimento: è la testimonianza viva di ciò che Mario ha rappresentato per oltre cinquant’anni di impegno nella pallavolo. Per lui questo sport non è mai stato soltanto una disciplina, ma un vero e proprio veicolo di valori, di crescita personale e di formazione consapevole delle nuove generazioni. La memoria di Mario continua così a vivere attraverso le persone che, nel mondo della pallavolo, portano avanti con la stessa dedizione e lo stesso entusiasmo quei valori nei quali ha sempre creduto. Vedere ogni anno riconosciuto l’impegno di chi sceglie di dedicarsi alla crescita dei ragazzi attraverso lo sport è il modo più bello per mantenere vivo il suo esempio e la sua eredità”.

La quarta edizione introduce inoltre una novità nel percorso di selezione. La riunione della giuria che ha assegnato i riconoscimenti è stata preceduta da una fase curata dal comitato organizzatore, che ha individuato alcune nomination per ciascuna categoria. La giuria ha quindi lavorato su una short list di candidati, arrivando alla scelta dei vincitori.