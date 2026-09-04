Torna la Sagra del Galletto Nostrale a Le Botteghe

Per due fine settimana consecutivi – 11, 12, 13 e 18, 19, 20 settembre – l’area della sagra in via del Colle ospiterà cene con menù alla carta, piatti della tradizione toscana, spettacoli musicali dal vivo e iniziative dedicate a grandi e piccoli. Ogni sera gli stand gastronomici apriranno alle 19.30, con la possibilità di gustare anche i piatti del giorno su prenotazione: dal baccalà alla livornese alla trippa alla fiorentina, fino al cacciucco. Sarà inoltre disponibile il servizio di asporto, sempre su prenotazione.

Ricco il programma dell’intrattenimento: si parte venerdì 11 con il tributo a Elvis Presley dei Radio Elvis, sabato 12 con il coinvolgente MAMAMIA Tour, mentre il secondo weekend vedrà protagonista il tributo a Ligabue dei Radio Freccia e, sabato 19, lo spettacolo King of Pop dedicato a Michael Jackson. Domenica 13 spazio alla prima edizione del Contest Musicale, mentre la serata conclusiva di domenica 20 sarà affidata al DJ set con Gaia.

Non mancheranno l’estrazione della lotteria, i bomboloni tutte le sere e un’area eventi pensata anche per i più piccoli. L’ingresso è libero.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Giovanni (3385303999) oppure Mauro (3475383172).