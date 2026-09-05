A Santa Maria a Monte è ancora Utopia del Buongusto

Torna con Utopia del Buongusto uno degli appuntamenti più attesi della bella stagione nella cornice pittoresca del centro storico santamariammontese, nello specifico nell’area archeologica della Rocca. Il noto festival che da 29 anni vive del connubio fra teatro e buona cucina, per l’organizzazione di Guascone Teatro, è stato capace, da quasi trent’anni, di intrecciare spettacolo dal vivo, convivialità e valorizzazione dei luoghi più suggestivi della Toscana.

Un testo leggero e fiabesco, sospeso fra le atmosfere delle antiche leggende e i sogni, le inquietudini e le contraddizioni dell’uomo contemporaneo, attraverso una storia fatta di tenerezza, comicità e psicologia. Andrea Kaemmerle dà vita ad un personaggio talmente inadeguato e tontolone da riuscire, proprio attraverso la sua goffa semplicità, a restituire allo spettatore qualcosa che la frenesia della vita quotidiana sembra averci fatto dimenticare: l’amore per lo scorrere del tempo. Martino regalatempo affronta con ironia e delicatezza temi profondamente contemporanei come l’amore, lo stress, la paura e la continua corsa al possesso, trasformandoli in una riflessione divertente ed insieme poetica sul nostro modo di vivere. Una serata nella quale maturano trent’anni di “tenerezza e buffoneria”, in una sintesi che richiama lo sguardo di Chaplin, le bugie di Pinocchio e il lieto fine dei Promessi Sposi.