Torna “S. Croce in Piazza”: tre giorni di festa, musica e gusto

Settembre riparte con tanti appuntamenti di intrattenimento dedicati al pubblico degli adulti, dei bambini e delle bambine che animeranno il centro storico di Santa Croce sull’Arno, e che vedranno la collaborazione tra Centro Commerciale Naturale di Santa Croce, Confcommercio Pisa, Comune di Santa Croce sull’Arno e la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa con media partner Radio Bruno e Mr Radio.

Tre serate complessive di musica dal vivo ed eventi per adulti all’interno delle quali trovano posto due giornate dedicate al pubblico dei più piccoli con il festival “In Strada” festival di spettacoli dal vivo per bambini e bambine organizzato dal Comune di Santa Croce sull’Arno in collaborazione con Terzostudio – progetti per lo spettacolo, con il contributo di Toscana Energia.

“Ringraziamo Confcommercio, l’amministrazione comunale, tutti i commercianti e tutti gli sponsor che insieme al Ccn permettono di creare una grande sinergia indispensabile per costruire un evento di successo. Santa Croce in Piazza torna con tre giorni a ingresso gratuito e ricchi di attività ed esibizioni dedicati a grandi e piccoli” le parole della presidente del Centro Commerciale Naturale di Santa Croce Laura Bilanceri.

“Santa Croce in Piazza riesce a offrire un programma capace di emozionare e stupire ogni anno, iniziative di qualità come questa sono linfa vitale per commercio di vicinato e insieme alla valorizzazione dell’arredo urbano e al sostegno concreto delle amministrazioni costituiscono azioni concrete contro la desertificazione commerciale” afferma il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli.

“Un appuntamento imperdibile per i santacrocesi e non solo, questa manifestazione è la dimostrazione che lavorando insieme si riescono a costruire bellissime iniziative, siamo pronti a vivere tre giorni di pura vitalità arricchiti dai bellissimi spettacoli di “In Strada” dichiara il sindaco di Santa Croce Roberto Giannoni.

Rivolge un plauso al Centro commerciale naturale per il costante impegno nell’organizzazione di numerose iniziative” l’assessore allo Sviluppo economico Simone Balsanti. “questo evento è particolarmente importante perché dà spazio a realtà che rappresentano la tradizione sociale e sportiva del nostro territorio”, mentre il coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa Luca Favilli evidenzia “il valore di Santa Croce in Piazza, vera celebrazione del commercio di vicinato grazie al Centro commerciale naturale che sta inoltre portando avanti una campagna social capace di valorizzare e promuove il tessuto commerciale e le sue attività”.

“L’attenzione verso iniziative come ‘Santa Croce in Piazza’ conferma la volontà della Camera di Commercio di affiancare concretamente i centri commerciali naturali e il commercio di vicinato, che costituiscono il motore economico e sociale delle nostre comunità. La capacità di fare squadra tra istituzioni e categorie ci permette di trasformare la promozione culturale, l’artigianato e l’intrattenimento in un volano di crescita per le imprese del territorio. Continuiamo a investire con determinazione su eventi integrati capaci di accrescere l’attrattività dell’area vasta e valorizzare l’identità del brand Terre di Pisa” dichiara il presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa Valter Tamburini

PROGRAMMA

Ogni sera a partire dalle 18, Santa Croce in Piazza animerà Piazza Matteotti, pronta a trasformarsi in uno spazio dedicato al gusto con l’apertura dell’area street food e del mercatino dell’artigianato e del biologico. Mercoledì 9 settembre la musica di Dollaro DJ dalle 19.30 accompagnerà l’inizio della prima serata, che alle 21 vedrà la presentazione della squadra di calcio della Cuoiopelli pronta ad iniziare una nuova stagione nel campionato di Prima categoria. Al termine della presentazione ancora tanta musica con Valerio Dj.

Giovedì 10 i mercatini riapriranno alle 18 prima di immergersi nella magica atmosfera degli anni ’90 con “Sorrisi ’90”, l’elettrizzante party show che farà rivivere al pubblico le musiche, i colori e l’energia che hanno caratterizzato questo indimenticabile decennio

La serata conclusiva, venerdì 11, inizierà sempre alle 18 con i mercatini e alle 19.30 la musica di Dollaro Dj, prima della presentazione dei titoli dei “Carnevali d’autore” con l‘Associazione Carnevale d’Autore e i Gruppi Carnevaleschi che nel 2027 animeranno Santa Croce in uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità, giunto alla 99esima edizione. Gran finale con il concerto della tribute band di Vasco Rossi “Il Resto della Ciurma”.

FESTIVAL IN STRADA

Proprio per valorizzare questi giorni di festa, l’amministrazione comunale ha organizzato anche per questa edizione il festival “In Strada” gli spettacoli curati da Terzostudio e rivolti ai più piccoli e alle famiglie. “Si tratta di eventi ispirati al teatro di strada, ma di grande valore artistico e culturale, che andranno in scena nelle serate di giovedì 10 e venerdì 11 settembre iin via Turi, corso Mazzini e piazza Garibaldi” spiega Alberto Masoni di Terzostudio.

Giovedì 10 settembre

Via Turi – dalle ore 20

Terzostudio in “Gioca la Mente”: un viaggio tra i rompicapo, i giochi di logica e i paradossi figurativi. Uno strumento collettivo per mettere alla prova le proprie capacità intuitive e logiche. 15 postazioni ognuna con due giochi dalle difficoltà variabili.

Corso Mazzini – ore 20.40 e 22

Silvia Diomelli in “Anime di Legno”: spettacolo di marionette a filo. Un mondo in miniatura dove tanti personaggi prendono vita.

Piazza Garibaldi – ore 21.15 e 22.40

Mencho Sosa (Argentina) in “Football Show”: spettacolo di alta giocoleria con un fantasista che ha stupito e fatto divertire il pubblico di tutto il mondo. Mencho è un performer e giocoliere unico nel suo genere, un giocatore di calcio che ha deciso di trasformare i campi in arene circensi, allietando le persone con le proprie abilità mescolando il freestyle del calcio con la giocoleria classica e aggiungendo quel pizzico di umorismo capace di conquistare il pubblico.

Venerdì 11 settembre

Via Turi – dalle ore 20

Fantulin in “Animali fantastici”: laboratorio di falegnameria con la costruzione di animali fantastici, dove figli e genitori potranno dar vita a giochi e giocattoli fantastici che potranno portarsi a casa come ricordo

Corso Mazzini – ore 20.40 e 22

Toni Di Mondi (Italia/Spagna) in “Kon Karma e il Fachiro”: spettacolo di marionette a filo. Un’immersione nel mondo delle marionette a filo, con i personaggi più affascinanti, misteriosi e attrattivi del teatro di figura.

Piazza Garibaldi – ore 21.15 e 22.40