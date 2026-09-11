Al via Montopoli Medioevo, sabato e domenica

Tutto pronto per l’edizione numero 52 di Montopoli Medioevo in programma sabato 12 e domenica 13 settembre. Una due giorni in cui il passato torna a essere presente. Al centro della festa di quest’anno ci sarà la storia della Chiesa di San Jacopo in Monte e di quel 20 aprile del 1483 che ne ha decretato la rinascita grazie al restauro della nobile famiglia Lippi Porzi e al patronato del vescovo di Lucca.

Un evento organizzato dalla Pro Loco di Montopoli V.A. con il sostegno e il patrocinio del Comune di Montopoli. Dal pomeriggio del sabato e per tutta la domenica sarà possibile “vivere” in un’atmosfera medievale, grazie a una ricostruzione storica attenta e a uno scenario suggestivo, artisti di strada, giocolieri, giullari ed espositori con antichi mestieri medievali. Ci saranno laboratori per i più piccoli e la possibilità di assaggiare antiche specialità come i famosi ciaccini. “L’intento – spiega Tommaso Salvadori presidente della Proloco – è quello di far conoscere, anno dopo anno, un tassello della nostra storia. Un modo per scoprire i luoghi che abitiamo. Lo abbiamo fatto con le riproduzioni delle tre tavole della Battaglia di San Romano di Paolo Uccello che abbiamo inaugurato nei giorni scorsi e lo facciamo con la nostra rievocazione storica ogni anno dedicata a un tema differente”.

Sabato sera ci sarà la consueta cena in stile medievale sotto la torre di San Matteo, mentre il giorno successivo si terrà la Disfida con l’arco tra la Contrada di Santo Stefano (Perinsù – colori bianco e rosso) e la Contrada di San Giovanni (Peringiù – colori giallo e nero).

“Complimenti a tutti i volontari e le volontarie della Pro Loco – hanno detto la sindaca Linda Vanni e l’assessore al turismo e alla cultura Marzio Gabbanini –. Grazie per l’impegno e la passione che mettete nel portare avanti una lunga tradizione. Un impegno che non si conclude nei giorni della festa ma che dura tutto l’arco dell’anno, nello studio, nella progettazione della rievocazione ma anche nel portare il nome del gruppo storico di Montopoli in giro per l’Italia e non solo. Quest’anno Montopoli Medioevo avrà come ospiti il sindaco di Valbonne Sophia Antipolis, Joseph Cesaro e la consigliera delegata Kathryn Paul, un modo per rinsaldare l’amicizia tra i due Comuni e allo stesso tempo far conoscere la nostra festa oltre i confini nazionali”.

Questo il programma della manifestazione: alle 17 del sabato ci sarà l’apertura del Castello, a seguire nella Pieve dei SS. Stefano e Giovanni la solenne benedizione degli arcieri e il corteo degli arcieri, accompagnato dal Gruppo Musici e Sbandieratori di Montopoli fino a Piazza II Giugno. La sera di sabato è dedicata alla cena in piazza San Matteo: si potrà (su prenotazione) partecipare al banchetto con i signori del castello, assistere a spettacoli esclusivi e alla solenne investitura dei capitani e degli arcieri dei popoli di Santo Stefano e San Giovanni vincitori della selezione. Il sabato si conclude con il corteo storico fino a piazza II Giugno e la disfida dei “Piccoli Arcieri della Rocca”. La festa ricomincia la mattina successiva del 13 settembre alle 10. Alle 11 in piazza della Pieve si terrà la rievocazione del momento in cui il Vescovo di Lucca ha assegnato alla famiglia Lippi Porzi il patronato della Chiesa di San Jacopo in Monte. A seguire il palio dell’assalto al castello in piazza San Matteo. Alle 15.30 si terrà il corteo storico montopolese insieme ai gruppi storici ospiti. Alle 18 in piazza II Giugno si terrà la disfida con l’arco tra i Popoli di Santo Stefano e S. Giovanni. Durante il fine settimana sarà possibile visitare l’esposizione “Tradizioni con gli occhi dei bambini” allestita nel conservatorio di Santa Marta. Mentre al museo civico, con la collaborazione della biblioteca comunale, ci saranno laboratori e letture per i più piccoli.