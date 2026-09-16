Genitori e bambini, cinque incontri in Valdera per i primi mille giorni

Torna in Valdera Insieme nei primi 1000 giorni , il ciclo di incontri gratuiti promosso dai Consultori e rivolto ai genitori con figli da 0 a 2 anni .

Si parte sabato (19 settembre), dalle 10 alle 12, con Aggiungi un posto a tavola, dedicato allo svezzamento. Sabato3 ottobre si parlerà di lettura e tecnologia conLibri e device, mentre il 17 ottobre sarà dedicato al ruolo paterno conEssere padre oggi.