Primi passi|
Genitori e bambini, cinque incontri in Valdera per i primi mille giorni
Dal 19 settembre al 4 novembre appuntamenti gratuiti a Bientina con ostetriche, educatori, pediatri e professionisti dei Consultori
Torna in Valdera Insieme nei primi 1000 giorni, il ciclo di incontri gratuiti promosso dai Consultori e rivolto ai genitori con figli da 0 a 2 anni.
Gli appuntamenti si terranno a Bientina, nella palestra della sede delle Cure intermedie in via Don Silvano Falaschi, con la partecipazione di professionisti dei Consultori.
Si parte sabato (19 settembre), dalle 10 alle 12, con Aggiungi un posto a tavola, dedicato allo svezzamento. Sabato3 ottobre si parlerà di lettura e tecnologia conLibri e device, mentre il 17 ottobre sarà dedicato al ruolo paterno conEssere padre oggi.
Il 31 ottobre spazio alla sicurezza dei bambini e alla disostruzione pediatrica con Bambini sicuri. Chiusura mercoledì 4 novembre, dalle 17.30 alle 19.30, con il pediatra e Il viaggio ‘IAN‘ continua, sulle patologie più frequenti nei primi anni.
“Vogliamo continuare a offrire alle famiglie uno spazio di ascolto, confronto e informazione“, sottolinea la responsabile dei Consultori della Valdera, Patrizia Scida.
La partecipazione è gratuita.