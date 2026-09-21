I centri minori nell’identità della Toscana, un incontro a Fucecchio

Sabato 26 settembre, alle ore 16.30, alla Fondazione Montanelli Bassi di Fucecchio e col patrocinio dell’ente comunale, si parlerà della formazione dell’identità della Toscana tra Medioevo ed età moderna e, in particolare, del ruolo svolto dai mercati e dal commercio nello sviluppo dell’economia e della società regionale.

Si tratta di un tema ancora poco studiato, visto che l’attenzione degli studiosi si è concentrata soprattutto sulle grandi città, considerate tradizionalmente il principale motore della crescita economica della Toscana. Uno sguardo più approfondito alla storia del territorio restituisce però un quadro più complesso, nel quale anche i centri minori hanno avuto un ruolo significativo.

L’incontro prende spunto dal convegno organizzato a Fucecchio nel 2024 sui mercati dei centri minori della Toscana. Da quel lavoro è nato un volume, pubblicato dalla Deputazione di Storia Patria per la Toscana da Olschki Editore, che sarà presentato durante l’appuntamento del 26 settembre.

Ne parleranno: Riccardo Nencini, presidente del Gabinetto Vieusseux di Firenze; Giuliano Pinto, professore emerito di Storia medievale dell’Università di Firenze; Rossano Pazzagli, docente di Storia moderna all’Università del Molise e autore di numerosi studi sui centri minori della Toscana; Alberto Malvolti, autore nel volume del saggio dedicato al mercato di Fucecchio nel Trecento.

Il libro analizza i mercati attraverso diverse fonti e prospettive: dagli statuti locali che regolavano l’attività di mercanti e bottegai alle aree geografiche interessate dagli scambi, dalle merci prodotte localmente ai protagonisti dei mercati, uomini e donne impegnati nelle attività di vendita e acquisto. Un’attenzione particolare è dedicata anche ai luoghi del commercio, dalle piazze ai loggiati e agli spazi destinati alle attività mercantili.