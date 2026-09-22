“Confusioni”, saggio di teatro a Corazzano

Sabato 26 settembre alle ore 21:30, Giulia Bertini, Laura Brogi, Alessandra Cecconi, Francesca Galli, Marco Sacchetti, Andrea Venturini , con la regia di Enrico Falaschi , scenografie di Angelo Italiano e Marco Sacchetti, luci e tecnica Giovanni Mancini , presenteranno al pubblico l’esito del percorso svolto durante l’anno Confusioni.

Lo spettacolo con tre atti unici mette al centro relazioni umane, equivoci e difficoltà di comunicazione, con un tratto ironico e brillante. Solitudini e storie e situazioni quotidiane si intrecciano fino a diventare irresistibilmente comiche. Incontri casuali, occasioni mancate, appuntamenti, sono lo spunto per far emergere desideri nascosti, incomprensioni e ipocrisie.