Fibromialgia, un incontro a Castelfranco

Il comune di Castelfranco Di Sotto promuove due incontri sulla fibromialgia, una patologia complessa e spesso difficile da riconoscere, che può incidere profondamente sulla qualità della vita delle persone che ne sono affette. Conoscere la fibromialgia significa innanzitutto comprendere meglio i suoi sintomi, il percorso diagnostico e le possibilità terapeutiche, ma anche imparare a gestire nella quotidianità una condizione che può essere difficile da spiegare e da far comprendere a chi non la vive direttamente.

Per questo è importante creare occasioni di informazione e confronto, favorendo una maggiore consapevolezza sia tra i cittadini sia all’interno della comunità. Gli incontri saranno un’opportunità per approfondire la patologia, affrontare il tema della diagnosi, delle terapie e delle indicazioni pratiche per la gestione quotidiana, lasciando spazio anche al confronto e alle domande dei partecipanti. Il primo appuntamento è in programma venerdì 25 settembre alle 21 all’Orto di San Matteo a Castelfranco di Sotto. Il secondo incontro si terrà sabato 10 ottobre alle 9,30 presso la Pubblica Assistenza di Orentano.