A Capanne si celebra la Piaggio con una mostra a due ruote

L’omaggio agli 80 anni della Vespa all’interno della Festa della Madonna del Buon Viaggio . In questo fine settimana la frazione montopolese delle Capanne sta celebrando la sua patrona con una serie di iniziative religiose e laiche. “Ogni anno – ha detto Don Udoji di fronte al cinema teatro Terreni sabato pomeriggio – celebriamo la Madonna del Buon Viaggio anche con una mostra. Quest’anno abbiamo deciso di dedicarla a una storia che ha plasmato il nostro territorio: la storia della Piaggio. Vogliamo omaggiare e celebrare 80 anni di storia, di vita, di famiglie, di dignità dei lavoratori “.

All’interno della sala sono esposti 50 mezzi tra Vespe , Ciao e un particolare trattore Piaggio, la gran parte dei veicoli provengono proprio da famiglie capannesi, a dimostrazione del forte legame che il territorio ha con il mito e la storia della Vespa. Una mostra allestita grazie al Vespa Club di Pontedera.

“Grazie a Eugenio Leone del Vespa Club di Pontedera, le associazioni presenti – ha detto la sindaca Linda Vanni prima dell’inaugurazione della mostra – per noi la Piaggio non è solo un nome non è solo una due ruote. Montopoli è terra di piaggisti ed ex piaggisti, terra di Varramista, luogo in cui il ricordo di donna Paola e Giovannino Agnelli è ancora presente nei nostri cuori. Per questo motivo abbiamo voluto omaggiare gli 80 anni della Vespa e consegnare al presidente della Fondazione Piaggio, Riccardo Costagliola, una targa come simbolo di profonda riconoscenza che questo territorio ha nei confronti di una storia così importante”. Il sabato pomeriggio è partita anche la gara podistica organizzata dall’associazione il Girasole. La festa è proseguita poi domenica mattina con il raduno Vespa in cui decine e decine di dueruote Piaggio hanno attraversato proprio l’iconico viale della villa di Varramista.