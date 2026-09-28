legami europei|
San Miniato e Apolda, il gemellaggio guarda al decennale
Il sindaco Giglioli in Germania tra incontri istituzionali e promozione delle eccellenze locali
Il rapporto tra San Miniato e Apolda si prepara a tagliare un traguardo importante. Nel 2027 saranno infatti dieci anni dal gemellaggio tra la città toscana e quella tedesca.
In vista dell’anniversario, il sindaco Simone Giglioli, il consigliere comunale Pablo Taddei e Attilio Saglam dell’Azienda Agrituristica Aglioni sono stati ad Apolda da venerdì 25 a domenica 27 settembre, in occasione dello Zwiebelmarkt, la tradizionale festa della cipolla.
La delegazione è stata accolta dal sindaco Olaf Müller e ha partecipato agli appuntamenti della manifestazione. Presenti anche Podere Pellicciano e una rappresentanza del Mercato della Terra, che hanno portato in Germania alcune eccellenze di San Miniato.
Tra i momenti della visita anche quella alla San-Miniato-Straße, la strada intitolata alla città toscana, oltre allo scambio di doni tra le due amministrazioni e agli incontri con cittadini e associazioni.
La visita ha così aperto il percorso verso il decennale, con l’obiettivo di rafforzare gli scambi e le occasioni di collaborazione tra le due comunità.