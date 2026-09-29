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La grande chitarra internazionale torna a incantare Calcinaia: al via la decima edizione del festival
Al via l’evento
La rassegna prenderà il via giovedì 2 ottobre e proseguirà per quattro venerdì consecutivi, sempre alle 21.15, trasformando ancora una volta la suggestiva villa storica in un palcoscenico capace di unire musica, storia e bellezza architettonica.
Un appuntamento ormai consolidato per gli appassionati dello strumento, ma anche un’occasione per avvicinarsi alla chitarra concertistica attraverso interpreti e programmi di alto livello.
La decima edizione conferma così la vocazione internazionale del festival, che negli anni ha fatto di Calcinaia un punto di riferimento per gli amanti della musica per chitarra.
A rendere particolarmente suggestiva l’esperienza sarà anche la location: la Sala degli Archi di Villa di Montecchio, con la sua atmosfera ricca di storia, offrirà una cornice unica alle quattro serate musicali.
Il festival accompagnerà dunque il pubblico in un percorso attraverso repertori e interpretazioni differenti, nel segno della qualità artistica e della valorizzazione della musica dal vivo.
Per informazioni sul programma completo e sugli artisti protagonisti della decima edizione è possibile consultare il sito del Comune di Calcinaia.