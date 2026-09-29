Torna il Fi.Pi.Li Horror Festival: dal 7all’11 in tre città, fra grandi nomi, anteprime e talk

Saranno due grandi nomi della musica contemporanea, il cantante e frontman degli Afterhours Manuel Agnelli, vincitore del “David di Donatello” e di un “Nastro D’Argento” per la “Migliore Canzone Originale” per il film “Diabolik” dei Manetti Bros e il regista e cantante Federico Zampaglione, con un estratto in anteprima nazionale, del suo film “The Nameless Ballad” (domenica 11, dalle ore 19.00, Cinema 4 Mori), gli ospiti d’onore del 15° FIPILI Horror Festival, la manifestazione internazionale dedicata alla paura tra cinema e letteratura, che si terrà a Livorno dall’ 7 all’ 11 ottobre.

Ma il festival non si ferma qui e quest’anno raddoppia con un red carpet d’eccezione, che vedrà tra i protagonisti anche il regista e attore Edoardo Gabbriellini al festival con il suo film “La città dei vivi”, reduce dal successo di pubblico alla 83esima Mostra del Cinema di Venezia (mercoledì 7, ore 22.00, Cinema 4 Mori), l’attore Dario Ballantini con la masterclass “Trasformare la Paura” (venerdì 9, ore 19.00, Cinema 4 Mori), gli scrittori Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone (giovedì 8, ore 17.00, Cinema 4 Mori) e molti altri. Una cinque giorni di “paura” tra proiezioni, presentazioni di libri e incontri tematici. Il festival presenterà il meglio del panorama horror internazionale con oltre 60 film tra corti e lunghi, provenienti da 13 Paesi e 10 racconti del terrore, selezionati tra gli oltre 130 titoli ricevuti, tra anteprime internazionali, europee e italiane. In occasione del suo quindicinale, a conferma del legame sempre più radicato con la città, quest’anno il FIPILI ospiterà i panel e parte dei suoi incontri presso il Museo della Città di Livorno (Piazza del Luogo Pio, n. 19), oltre a confermare i suoi schermi, accogliendo il suo pubblico al Cinema Teatro 4 Mori (Via Pietro Tacca n.16, Livorno) e al Cinema La Gran Guardia (Via del Giglio, n.18, Livorno). Lo storico Symphony Records Shop (P.zza Cavour n.23, Livorno) ospiterà invece una proiezione speciale e incontri con grandi nomi dell’editoria italiana e autori emergenti.

Il FIPILI Horror Festival, ideato e diretto da Alessio Porquier e Ciro Di Dato e organizzato con la compartecipazione del Comune di Livorno, Assessorato alla Cultura e Assessorato al Turismo e Commercio e con il contributo di Fondazione Livorno e di Fondazione Sistema Toscana, rinnova anche quest’anno l’appuntamento nei due capoluoghi toscani di Firenze e Pisa con l’evento collaterale “FIPILI Horror Festival – On the road”, per tener fede al proprio nome di evento tra Firenze, Pisa e Livorno – da qui la sigla FIPILI – con una selezione di film tematici al Cinema La Compagnia di Firenze (sabato 3 ottobre) e al Cinema Arsenale di Pisa (martedì 6 ottobre).

IL PROGRAMMA 2026

GUEST STAR

Cresce l’attesa per l’appuntamento di domenica 11 ottobre al 15° FIPILI Horror Festival, dove a partire dalle ore 19.00 i riflettori si accenderanno su due grandi ospiti della musica, che si avvicenderanno sul palco del Cinema 4 Mori. Cosa succede quando la grande musica d’autore incontra la settima arte? È possibile sublimare le proprie paure attraverso la musica? Sono alcune delle domande a cui risponderà il cantante e musicista ed ex giudice di “X Factor” Manuel Agnelli, vincitore del “David di Donatello” e di un “Nastro D’Argento” per la “Migliore Canzone Originale” per il film “Diabolik” dei Manetti Bros. L’artista con all’attivo collaborazioni alle colonne sonore dei film “Ravanello Pallido”, “Lavorare con lentezza”, “Said”, “Said: Black Blow” e 12 album in studio, sarà protagonista di un talk interattivo, dove le domande del pubblico faranno da filo conduttore. Alle ore 20.30 da non perdere l’incontro, a ingresso gratuito, con il cantante e regista Federico Zampaglione che presenterà al festival un estratto inedito, in anteprima italiana, del suo nuovo film “The Nameless Ballad” (in uscita in sala il 5 novembre per Filmclub Distribuzione), pellicola horror incentrata sul mondo della musica.

OMAGGIO A “FRUSCIANTE”

Un’edizione, la quindicesima, idealmente dedicata al collega e critico Federico Frusciante (I Criticoni), da sempre attento collaboratore del festival. La manifestazione lo omaggerà con una selezione di film, da lui più amati e intitolando il premio in suo onore “FIPILI Horror Festival – Federico Frusciante”. Giovedì 8, alle ore 22.00 (Cinema 4 Mori), verrà proiettato il film “Sette note in nero” di Lucio Fulci (1977), il film sarà introdotto dal pluripremiato compositore Fabio Frizzi, autore delle musiche e artista molto amato dal regista Quentin Tarantino. Questa edizione si chiuderà domenica 11 alle ore 22:00 con un vero e proprio cult: “Essi vivono” di John Carpenter (1988), presentato nella versione 4k, venerdì 9, dalle ore 22.00 (Nuovo Teatro delle Commedie, via Giuseppe Maria Terreni, 3/5) il FIPILI invita il pubblico all’evento speciale, ad ingresso gratuito, “Il Cinema di Federico Frusciante” con proiezioni e musica dedicate al critico. Durante la serata sarà proiettata un’intervista inedita fatta a Federico Frusciante.

PROGRAMMA CINEMA

Arrivano dal Fantasia International Film Festival (tra i festival di cinema fantastico e horror più importanti al mondo), dal Sundance Film Festival, dalla Berlinale, dal Locarno Film Festival e dalla Mostra del Cinema di Venezia gli oltre 60 titoli tra cortometraggi e lungometraggi del 15° FIPILI Horror Festival, in anteprima internazionale, europea e italiana, a tema horror declinato in tutti i suoi sottogeneri: dal Body Horror alla commedia Splatter, passando dal Folk Horror e il thriller, fino ad arrivare alla Fantascienza distopica.

LUNGOMETRAGGI

Il Festival presenta anche quest’anno la consueta vetrina dedicata al cinema indipendente internazionale di genere, con film provenienti dall’ Australia, Germania, Indonesia, Inghilterra, Italia, Nuova Zelanda, Spagna e dagli Stati Uniti. Si parte mercoledì 7 ottobre, alle ore 20.00 con il thriller psicologico “Ferine” di Andrea Corsini, tratto dal suo corto omonimo, dove una giovane e ricca collezionista d’arte, distrutta da una tragedia, viene travolta da un’energia selvaggia e animale. Ad anticipare il film, il regista Andrea Corsini, incontrerà il pubblico in occasione della masterclass “Dal cortometraggio al film: una trasformazione”. La serata prosegue alle ore 22.00 con il regista Edoardo Gabbriellini, al festival per presentare il suo ultimo film “La città dei vivi”, reduce dal successo di pubblico alla Mostra del Cinema di Venezia e ispirato al terribile omicidio di Luca Varani avvenuto a Roma nel 2016. A fine proiezione seguirà un incontro con il regista. Giovedì 8, alle ore 19.30, il FIPILI presenta l’anteprima nazionale dell’horror gotico “Marama” del regista neozelandese Taratoa Stappard (Cinema 4 Mori), ispirato dalla resistenza Maōri contro la colonizzazione, mentre alle ore 22:00 (Cinema 4 Mori) sarà proiettato il film “Sette note in nero” di Lucio Fulci (1977) in occasione dell’omaggio al critico Federico Frusciante. Venerdì 9 si parte alle ore 17.00 (Symphony Records Shop) con la proiezione speciale, ad ingresso gratuito, del cult “Manicomio” (Bedlam) di Mark Robson del 1946, ispirato ai terribili fatti di cronaca avvenuti nel St. Mary Bethlem Hospital (Londra nel 1247), il più antico ospedale psichiatrico al mondo, dove i pazienti venivano usati come cavie e trattati come attrazioni da circo; la giornata prosegue con due anteprime nazionali, alle ore 20.30 l’italiano “Nessun perdono per i vivi” di Daniele Misischia, storia di redenzione e vendetta nel mondo della malavita (Cinema 4 Mori) e, a seguire, “The Caged” dell’americano Jeffrey Scott Collins, sulle vicissitudini di una famiglia trasferitasi in una ex prigione per gli accusati di stregoneria. Sabato 10 ottobre si parte alle 10.30 con una matinée a tutto sangue con l’horror spagnolo “House of Atreus” di David Hebrero (Cinema 4 Mori) che vede tra i protagonisti il celebre attore Jamie Lorente (La Casa di Carta), si prosegue nel pomeriggio con la “Early Horror Marathon” con tre film da vedere tutti d’un fiato: la pellicola splatter – sportiva “Bloody Tennis” di Nikias Chryssos (ore 19.00, Cinema 4 Mori) in programma al Locarno Film Festival, dove un’accademia di tennis di élite, si trasforma in un incubo horror, alle 21.00 sarà il turno dell’’horror psicologico “Saccharine” della regista australiana Natalie Erika James, sul tema dell’ossessione per la forma fisica e i disturbi alimentari attraverso una prospettiva soprannaturale e queer e, alle 23.00, dell’anteprima nazionale dell’horror neozelandese “Deathgasm II: Goremageddon” del regista e creatore di effetti visivi Jason Lei Howden (The Avengers, Il cavaliere oscuro – Il ritorno, la trilogia de Lo Hobbit e Man of Steel). Domenica 11, alle ore 10.30 il festival ospiterà il primo appuntamento di quest’anno di “Cinema a colazione”: in occasione del 50° anniversario sarà proiettato “La casa dalle finestre che ridono” di Pupi Avati (1976), nella versione 4K (Cinema 4 Mori).

CORTOMETRAGGI

Sono 40 i cortometraggi selezionati tra quasi 200 titoli ricevuti, provenienti da ben 7 Paesi (Canada, Francia, Germania, Inghilterra, Iran, Spagna, Serbia e Svezia), che concorreranno al “FI PI LI Horror Festival – Premio Federico Frusciante”. Per la prima volta, saranno in lizza per i premi delle varie categorie anche 4 cortometraggi di registi livornesi: il corto distopico “Epigrafista” di Emiliano Cicero, ambientato in un mondo futuribile (giovedì 8, ore 15.00), “Slasher” di Deleo Ballantini (figlio dell’attore Dario Ballantini venerdì 9 alle ore 15.00), dove un gruppo di amici è seguito da una presenza inquietante, “Irl” di Valerio Vallini dove una youtuber decide di accettare una sfida online che le si ritorcerà contro (sabato 10, ore 15.00) e il corto “Massa” di Alessandro Teofano, sulla disuguaglianza sociale affrontata tramite la tematica delle morti bianche sul lavoro (sabato 10, ore 15.00),

Tra gli internazionali da non perdere il noir soprannaturale “A Pinch of Ouija” dei registi spagnoli Pedro J. Poveda e Angela Medina, giovedì 8 alle ore 15.00, interpretato da un cast composto interamente da giovani attrici con sindrome di down e “Dissent” Sager Al Nuaimi, il corto americano ambientato negli spazi claustrofobici di un aereo, che vede come montatore il livornese Federico Conforti (vincitore del “David di Donatello come Miglior montaggio” per “Lo chiamavano Jeeg Robot”) domenica 11, alle ore 15.00. Arrivano dall’Italia i due cortometraggi thriller “Come lupi nel bosco” di Valerio Marcozzi, che vede come protagonisti gli attori Andrea Bosca (serie tv come “Carabinieri”, “Makari” e “romanzo Famigliare”) e Andrea De Rosa (“Notte prima degli esami”) e il corto di fantascienza che ha conquistato i maggiori festival tematici internazionali “Phobos” di Pietro Crozza Signoris (figlio del celebre Maurizio Crozza e Carla Signoris), sabato 10 alle ore 15.00.

GIURIE

Domenica 11, alle ore 17.00 al Cinema La Gran Guardia la giuria, composta dai giornalisti cinematografici Valentina d’Amico (movieplayer.it) e Filippo Mazzarella (Ciak, Film Tv), dalla truccatrice cinematografica Dalia Colli, e capitanata dai registi e produttori Manetti Bros, assegnerà il premio “FIPILI Horror Festival – Premio Federico Frusciante”, riservato ai corti di massimo 15 min. A decretare il miglior corto per la categoria Internazionale saranno invece i registi Francesca Detti e Alessandro Izzo “I Licaoni” affiancati dai critici cinematografici Fabio Canessa e Francesca Lenzi e dalla regista Livia Giunti. La categoria Weird sarà valutata da una giuria composta dai giovani professionisti del settore: l’attore Francesco Braschi (storico amico di Frusciante) la truccatrice e specialista effetti speciali per il cinema Sarah Marchesoni, e la content creator e cacciatrice di location di cinema Niky Argento. Tra i premi collaterali, sarà assegnato il premio speciale “Horror of the web”, decretato da una giuria di dieci giurati di siti specializzati nel genere horror ed il premio alla “miglior Regia” assegnato da AIR3 Associazione Italiana Registi.

LETTERATURA

Non solo cinema al Festival ma anche tanta letteratura di genere da sempre protagonista della programmazione al FIPILI Horror Festival, che quest’anno si farà vetrina di una selezione di titoli tematici di autori affermati e scrittori emergenti del panorama Thriller, Fantascienza e Horror dell’editoria italiana. Sarà la Sala del Grande Rettile del Museo della Città di Livorno a ospitare la presentazione a ingresso libero del libro “James Gunn – Narrazioni Punk nel cinema Pop” alla presenza dell’autore Andrea Piumarta (edizioni Weird Book). Gli appassionati di gialli non possono mancare giovedì 8, alle ore 17.00 (cinema 4 Mori) alla presentazione del libro “La scala di seta” alla presenza degli autori Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone (edizione Sellerio). Saranno gli scatti della fotografa livornese Giulia Barini ad accompagnare il pubblico, venerdì 9 alle 16:30 (Sala del Grande Rettile) alla presentazione letteraria “.CINEX cinema e teatri a Livorno dal 1658 al 2026”, un affascinante viaggio nel tempo alla riscoperta dei cinema e dei teatri che hanno fatto la storia dello spettacolo a Livorno, progetto nato dalla “fotografia di esplorazione urbana” di luoghi fatiscenti, per riflettere sul dilemma dei cinema e teatri come luoghi fisici abbandonati e dimenticati. Sabato 10 le presentazioni si divideranno in due spazi, alle ore 17.00, da Symphony Record Shop, si terrà la presentazione della fanzine “Stramboyz Magazine”, a seguire si terrà la tavola rotonda “Stati generali del cortometraggio indipendente italiano” a cura di Aqua Arida production, a ingresso libero. Alle 17.30, presso il Museo della Città (Sala del Grande Rettile) la scrittrice Sara Holst presenterà il suo “Hollow Fell” (De Tomi editore).

TALK TEMATICI

Al via mercoledì 7 alle ore 19.00 (Cinema 4 Mori) con la masterclass con “Dal cortometraggio al film: una trasformazione” il regista Andrea Corsini, sui passaggi tra il processo creativo e la produzione di un film. Giovedì 8, alle 18.00 si terrà l’incontro a ingresso libero “Non tutto il sangue vien per nuocere: La Rivoluzione del Body Horror” a cura di Giuliana Misserville, sull’uso del corpo femminile e queer e le sue possibili mutazioni, nel cinema horror, come strumento di sovversione tra i rapporti di potere tra i sessi e la società stessa, tra gli ospiti Alda Teodorani, Federica Fabbiani e Paola Meneganti (Museo della Città – Biblioteca Bottini dell’Olio). Due appuntamenti da non perdere quelli di venerdì 9: alle 18.00, gli appassionati di effetti speciali potranno cimentarsi in una lezione di trucco cinematografico con la specialista degli effetti speciali e truccatrice Dalia Colli all’incontro “Vi svelo un trucco” (Museo della Città – Sala del Grande Rettile), mentre al Cinema 4 Mori alle 19.00, l’attore Dario Ballantini terrà la masterclass “Trasformare la Paura”.

PREMIO LETTERARIO “LA PAURA FA 90 RIGHE”

Sarà la Sala del Grande Rettile del Museo della città di Livorno ad ospitare, sabato 10 alle ore 17.30, l’attesissimo l’appuntamento con “La paura fa 90…righe – Si accettano solo storie dell’orrore” il concorso nazionale di racconti inediti brevi, di massimo 90 righe, sul tema della paura declinata in tutte le sue sfumature. I 10 finalisti, selezionati tra gli oltre 100 titoli ricevuti da tutta Italia, si contenderanno, a colpi di penna, il premio letterario decretato dalla giuria capitanata da un presidente d’eccezione, lo scrittore ed ex Commissario Capo di Polizia Marco De Franchi (La condanna dei viventi, Il giorno Rubato, La Carne e il Sangue), la direttrice editoriale della casa editrice MDS, Sara Ferraioli e le scrittrici Sara Holst (Hollow Fell) e Elaide Garufi (direttrice del festival letterario “Démadé” e autrice dei racconti “L’abisso” e “Margherita come il fiore”).



CINEMA A COLAZIONE:

Domenica 11 ottobre, alle ore 10.30 (Cinema 4 Mori, via Pietro Tacca n.16) il festival ospiterà il consueto appuntamento con “Cinema a colazione”, rassegna di cinema organizzata dallo stesso il FIPILI in collaborazione con Circolo del Cinema Kinoglaz, Centro Studi Commedia all’Italiana, Università 50&più e Erasmo Libri. In occasione del 50° anniversario del film, sarà proiettato “La casa dalle finestre che ridono” capolavoro horror di Pupi Avati del 1976, nell’edizione restaurata 4k. Come da tradizione, prima della proiezione sarà servita la colazione nel foyer del cinema. Biglietto e colazione (cornetto e caffè) 9 euro. Prenotazione obbligatoria al link https://biglietti.cinemaacolazione.it

A FIRENZE

Sarà il Cinema La Compagnia di Firenze ad ospitare la prima tappa del “FIPILI Horror Festival – On the road”, sabato 3 ottobre, alle ore 18.30 (via Cavour n.50/R, Firenze): Quest’anno il festival farà parte dell’evento Refn Days, le tre giornate di proiezioni dedicate al regista danese Nicolas Winding Refn, maestro delle ombre al neon e delle contraddizioni umane – che sarà presente ad alcuni appuntamenti – con la proiezione del cult “Zombi” di George Romero (1978), nella versione restaurata sotto la supervisione di Refn, in 4k. A introdurre il film il giornalista Lorenzo Cracoli di “Horror Italia 24”. La serata è organizzata in collaborazione con il Cinema La compagnia. Per costo biglietti e la lista completa delle convenzioni e maggiori informazioni è possibile visitare il sito https://www.cinemalacompagnia.it/evento/nwrdays/

A PISA

Prosegue al Cinema Arsenale di Pisa, martedì 6 ottobre alle ore 21.00, il tour del “FIPILI Horror Festival – On the road”, con il film horror indonesiano “Ghost in the cell” di Joko Anwar. La proiezione è organizzata in collaborazione con il Cinema Arsenale di Pisa.

TOUR: BATTELLO IN NOIR

In occasione del quindicesimo FIPILI Horror Festival salperà il “Battello in Noir” un tour speciale per scoprire la città di Livorno sotto una luce diversa. In collaborazione con Cooperativa Itinera, venerdì 9 alle ore 18.30 (Fortezza vecchia, “Ingresso Canaviglia”), salperà con la guida turistica Fabrizio Ottone un “ghost tour” che accompagnerà i partecipanti tra storie e leggende del fortilizio mediceo, l’edificio più antico della nostra città e i fossi medicei, tra cenni storici e racconti spaventosi. Per maggiori informazioni e acquisto biglietti online: https://www.tourinbattello.livorno.it/

TOUR: SULLE TRACCE DI MARY SHELLEY