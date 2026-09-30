L’ex ministro de l’Avana e l’Arci a cena a La Serra martedì, per Cuba

Una serata dedicata a Cuba e alla sua situazione, con ospite d’eccezione Abel Prieto, presidente della Casa de las Américas e già ministro della Cultura della repubblica caraibica. Accadrà al circolo Arci di La Serra il prossimo martedì 6 ottobre, per un evento organizzato dal comitato Arci Zona Cuoio a cui prenderà parte anche il presidente nazionale di Arci Walter Massa, con un introduzione di Simone Ferretti, presidente regionale toscano. Occasione preziosa per tutti coloro che vogliano approfondire la difficile situazione dell’isola, stretta com’è noto da decenni di embargo imposto dagli Stati Uniti che, dall’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, è andato peggiorando di anno in anno.

“Le cronache parlano di una situazione in cui la popolazione subisce fino a 30-40 ore di blackout consecutivi, dove il 73% delle strutture alberghiere è chiusa con oltre 300 mila persone senza lavoro e si è registrato solo quest’anno il 15% di Pil in meno – scrivono da Arci. – Luogo che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per la medicina in America Latina in cui oggi a causa della vergognosa stretta sull’energia imposta dagli Stati Uniti 16mila pazienti si sono visti interrompere gli interventi di radioterapia, 2400 persone sono senza la possibilità di fare chemioterapia, oltre 90mila persone convivono senza possibilità di effettuare trattamenti di dialisi. Tutto questo mentre la mortalità infantile, da sempre più bassa di tutto il continente americano (Usa compresi) è aumentata dal 3% al 9%”. Per l’occasione sarà anche organizzata, dalle ore 20, una cena solidale su prenotazione (15 euro). Informazioni e prenotazioni ai numeri 3356440380 o 3484408140.