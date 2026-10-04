Rally-Amo, domenica auto da corsa sui Lungarni

PISA – Domenica 4 ottobre Pisa accoglie la terza edizione di “Rally-Amo 2026”, manifestazione organizzata dalla Squadra Corse Città di Pisa Asd insieme all’associazione “Eppur si muove Aps”. Per consentire lo svolgimento dell’evento, che prevede l’esposizione di auto da corsa storiche e moderne e alcune iniziative a scopo benefico, saranno necessarie modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta nella zona dei Lungarni e del Ponte di Mezzo.

La manifestazione si svolgerà dalle 12 alle 21. Sul Ponte di Mezzo sarà allestita una mostra statica di vetture da competizione, mentre sarà possibile salire a bordo delle auto e percorrere a velocità contenuta un breve tratto di Lungarno Galilei, con una partecipazione a contributo destinato alla beneficenza.

Le prime modifiche scatteranno già alle 10, quando sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata sul Lungarno Galilei, nel tratto tra vicolo Da Scorno e piazza XX Settembre, e sul Lungarno Gambacorti, tra piazza XX Settembre e via Toselli.

Dalle 12 alle 21 sarà invece vietato il transito sul Ponte di Mezzo e sul Lungarno Galilei, tra il Ponte della Fortezza e piazza XX Settembre. Nel tratto compreso tra il Ponte della Fortezza e vicolo Da Scorno resterà possibile l’accesso per residenti e autorizzati. Le auto eventualmente parcheggiate potranno uscire attraverso vicolo Da Scorno, dove il varco della ZTL sarà temporaneamente disattivato.

Nella stessa fascia oraria sarà chiusa al traffico anche la corsia lato mare del Ponte della Fortezza, mantenendo l’accesso ai residenti della ZTL Sud.

Modifiche anche nell’area di piazza XX Settembre, dove l’area pedonale sarà temporaneamente sospesa per consentire lo svolgimento della manifestazione. In via Toselli, nel tratto tra corso Italia e via dell’Occhio, sarà istituito il doppio senso di circolazione. Prevista inoltre l’inversione del senso di marcia in piazza San Sepolcro e in via Flaminio dal Borgo, così da permettere l’uscita dei veicoli che resteranno in sosta.

Per i residenti della ZTL Sud sarà predisposto un itinerario alternativo di uscita attraverso via Toselli, via Garofani, piazza Grilletti, via dell’Occhio, via Toselli, via Facchini, piazza Facchini e via delle Belle Donne, con uscita sul Lungarno Gambacorti.

Durante la manifestazione saranno inoltre sospese temporaneamente le aree pedonali in via San Martino, tra vicolo del Moro e corso Italia, e in via Toselli, tra corso Italia e via Garofani.