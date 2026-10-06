Tartufo, San Miniato prepara una 55ª Mostra tutta nuova: il viaggio parte dalle frazioni

SAN MINIATO – Il tartufo bianco torna protagonista e quest’anno lo fa con un progetto che punta a raccontare molto più del prodotto. San Miniato si prepara alla 55ª Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi, in programma il 14 e 15, il 21 e 22 e il 28 e 29 novembre, con una formula rinnovata e una forte attenzione alla valorizzazione dell’intero territorio.

La grande manifestazione sarà preceduta da un calendario di appuntamenti nelle frazioni, che accompagnerà il pubblico verso i tre fine settimana di novembre. Un percorso che mette insieme tartufo, funghi, prodotti tipici, tradizioni locali e partecipazione delle comunità.

Il programma ha preso il via a Corazzano con la 40ª Fiera Mercato del Tartufo Bianco. Il prossimo appuntamento sarà a Balconevisi, il 17 e 18 ottobre, con la 48ª Sagra del Tartufo Bianco e del Fungo. Dal 23 al 25 ottobre toccherà a Ponte a Egola con la 12ª Sagra del Tartufo Bianco e del Fungo, mentre dal 30 ottobre al 1° novembre sarà La Serra a ospitare la 19ª Sagra del Tartufo Bianco e del Fungo, affiancata anche dalle iniziative dedicate all’olio nuovo.

Non si tratta soltanto di una serie di sagre che precedono la Mostra. L’idea è infatti quella di mettere in rete le frazioni e il territorio delle Colline Sanminiatesi, trasformando il tartufo in uno strumento di promozione turistica e culturale durante tutto l’anno.

La nuova edizione della Mostra avrà nuovi allestimenti e una veste completamente rinnovata, anche alla luce dei lavori che interessano alcune delle principali aree del centro storico. Previsto inoltre uno spazio dedicato ai Comuni delle Colline Sanminiatesi, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra la manifestazione e il territorio che la circonda.

Il progetto di promozione guarda anche oltre i confini comunali. La strategia coinvolge oltre 30 Comuni tra le province di Pisa e Firenze, accomunati dalla cultura del tartufo e dalla volontà di costruire una proposta turistica condivisa.

L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è ambizioso: fare delle Colline Sanminiatesi una destinazione riconoscibile non soltanto nei giorni della Mostra, ma durante tutto l’anno. Per questo sono stati sviluppati nuovi strumenti di comunicazione, dai canali digitali alla segnaletica coordinata, fino alla promozione comune degli appuntamenti legati al tartufo.

E non mancheranno le presenze di richiamo. Matteo Bocelli sarà il primo ambasciatore del Tartufo delle Colline Sanminiatesi nel mondo, in un progetto pensato per rafforzare la visibilità della manifestazione e del territorio anche a livello internazionale.

Ma il cuore della manifestazione resterà il territorio. A Corazzano, per esempio, la festa del tartufo si intreccia con i 100 anni del Circolo Arci. A Balconevisi torna il tradizionale Palio del Papero, accompagnato da una rievocazione dedicata a Pinocchio e da un nuovo murale. A Ponte a Egola sarà dedicata particolare attenzione anche all’inclusione, mentre a La Serra tartufo e olio nuovo saranno protagonisti insieme.

La 55ª Mostra Mercato sarà dunque il punto culminante di un percorso che parte dalle comunità locali e arriva al centro storico di San Miniato. Una formula che punta a far conoscere non soltanto il tartufo, ma anche borghi, paesaggio, produzioni, tradizioni e persone che rendono unico questo angolo della Toscana.