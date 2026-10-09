San Miniato, domenica di giochi e cultura nei musei

Indizi, domande e curiosità per esplorare la storia divertendosi. Domenica (11 ottobre) i Musei Civici di San Miniato partecipano alla Giornata nazionale delle Famiglie al Museo (Famu) con un percorso dedicato a grandi e piccini, organizzato in collaborazione con CoopCulture.

I musei saranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. Le attività Famu sono comprese nel biglietto d’ingresso e non è necessaria la prenotazione.