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San Miniato, domenica di giochi e cultura nei musei
Per la Famu, attività per famiglie al Museo della Memoria e a Palazzo Comunale
Indizi, domande e curiosità per esplorare la storia divertendosi. Domenica (11 ottobre) i Musei Civici di San Miniato partecipano alla Giornata nazionale delle Famiglie al Museo (Famu) con un percorso dedicato a grandi e piccini, organizzato in collaborazione con CoopCulture.
L’iniziativa coinvolge due luoghi simbolo della città. Al Museo della Memoria i visitatori potranno conoscere le vicende della comunità durante la Seconda guerra mondiale, con un focus sui valori dell’antifascismo e della Resistenza.
Al Museo di Palazzo Comunale, invece, il percorso porterà alla scoperta delle testimonianze artistiche e storiche dell’edificio, dalla Sala delle Sette Virtù alla Sala del Consiglio, fino all’antico oratorio con il tabernacolo dedicato alla Madonna di Loreto.
I musei saranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. Le attività Famu sono comprese nel biglietto d’ingresso e non è necessaria la prenotazione.