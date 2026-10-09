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Torna l’Ottobrata a Montefalconi, domenica 11
Nuovo appuntamento nel polmone verde di Castelfranco dopo i fortunati appuntamenti di luglio
Dopo il positivo riscontro della prima iniziativa, l’Associazione Culturale Amici di Montefalconi propone un secondo appuntamento nato con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere il borgo, le sue bellezze, la sua storia e le sue tradizioni. Domenica 11 ottobre il sito nelle Cerbaie si animerà con una giornata dedicata alla natura, alla cultura, alla musica e alla convivialità, con attività e spettacoli rivolti ad adulti e bambini. Il programma sarà arricchito dalla presenza dei falconieri, da un DJ set e da uno spettacolo circense con trampoli e giocoleria, accompagnato da un laboratorio di Hula Hoop Dance, per coinvolgere il pubblico in un’esperienza suggestiva e divertente nel cuore del borgo.
Si comincerà alle 1 con la partenza di una passeggiata collettiva per un percorso naturalistico animato da folletti e briganti. Alle 11, spettacolo di rapaci ed animazione itinerante sui trampoli. Pranzo itinerante previsto per le 12. Tutti gli appuntamenti si ripeteranno nel pomeriggio. Previsti anche giochi antichi e laboratori per bambini, bancarelle e artigianato, oltre ad una esposizione di auto. Informazioni al numero 3489226593 o al 3487976452.