Torna l’Ottobrata a Montefalconi, domenica 11

Dopo il positivo riscontro della prima iniziativa, l’Associazione Culturale Amici di Montefalconi propone un secondo appuntamento nato con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere il borgo, le sue bellezze, la sua storia e le sue tradizioni. Domenica 11 ottobre il sito nelle Cerbaie si animerà con una giornata dedicata alla natura, alla cultura, alla musica e alla convivialità, con attività e spettacoli rivolti ad adulti e bambini. Il programma sarà arricchito dalla presenza dei falconieri, da un DJ set e da uno spettacolo circense con trampoli e giocoleria, accompagnato da un laboratorio di Hula Hoop Dance, per coinvolgere il pubblico in un’esperienza suggestiva e divertente nel cuore del borgo.