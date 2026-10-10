Eravamo Comunisti, D’Alema e il suo libro a Pisa

Il prossimo martedì, 13 ottobre alle ore 17.30, presso la sala del Circolo ARCI di Pisanova, verrà presentato il libro di Massimo D’Alema appena uscito con l’editore Feltrinelli dal titolo “Eravamo comunisti “. Il libro è un racconto autobiografico sui rapporti e sulle esperienze politiche di D’Alema nel PCI, nel quale si ripercorrono le tappe principali del partito dagli anni sessanta fino alla svolta che mise fine a quella storia con il cambiamento del nome e la nascita di un nuovo soggetto politico. Ci sono riflessioni sui momenti critici e anche sugli errori e i limiti di quella esperienza. Fatti collettivi e fatti personali che svelano un vissuto non proprio in sintonia con l’immagine del politico spesso proposta dai media. Nel libro si parla molto di Pisa, in particolare della fine degli anni sessanta e degli anni settanta: D’Alema studente alla Normale, attivo e impegnato nelle lotte del 68, e poi dirigente del PCI pisano e Consigliere Comunale fino alla “chiamata” di Berlinguer per assumere l’incarico di Segretario Nazionale della Federazione Giovanile Comunista. Il risultato non è un libro di memorie, ma qualcosa di diverso: il racconto di un’Italia in cui la politica era ancora una forma della vita, una disciplina, una passione, un destino. Lontano dall’essere un esercizio di nostalgia “Eravamo comunisti” e’ il tentativo di capire che cosa abbia significato appartenere a una grande cultura del Novecento, capace di educare milioni di persone alla partecipazione democratica, ma anche segnata da contraddizioni profonde e da sconfitte.

A dialogare sul libro con D’Alema ci saranno lo storico Miguel Gotor, autore di libri sull’Italia del Novecento e sulla Generazione Settanta, e la giornalista di Domani Daniela Preziosi, con una lunga esperienza al Manifesto.