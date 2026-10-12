Autori e autrici locali a “Montopoli si racconta”, il 16 e 17

Tutto pronto per la seconda edizione di “Montopoli si Racconta: voci e parole di autori e autrici del territorio” in programma venerdì 16 e sabato 17 ottobre. Un festival nato lo scorso anno per valorizzare le penne locali e promuovere la scrittura. “Lo scorso anno abbiamo lanciato questa sfida per capire quanto autori e autrici si celassero tra i montopolesi – commentano la sindaca Linda Vanni e l’assessore alla cultura Marzio Gabbanini – la risposta ci ha sorpreso a tal punto da farlo diventare un appuntamento fisso. Anche quest’anno sono oltre venti le opere, tra poesie, libri e racconti, presentati. Ci piace pensare che così si possa promuovere la lettura e la scrittura e offrire un momento pubblico di presentazione a tutti i nostri autori e autrici. Quest’anno grande attenzione all’attualità con l’approfondimento su Gaza con il deputato Arturo Scotto“. Dopo il successo del debutto, che ha visto come padrino Stefano Nazzi oltre al giovane Gabriele Cavallini –, il programma 2026 offre un fitto calendario di incontri.