Un pranzo a Pontedera per Najat e Raja, studenti di Gaza all’Università di Pisa

L’obbiettivo è quello di finanziare un progetto che permetterà a Najat, 25 anni e Raja, 26 anni, di Gaza, di mantenersi il primo anno del corso di Lingue e letterature europee dell’International programme in humanities dell’Università di Pisa. “Un modo semplice per sostenere le enormi spese che le varie associazioni che hanno aderito all’iniziativa stanno portando avanti per permettere a questi due giovani un soggiorno nel nostro paese e nella nostra città. Un’occasione per dare una mano concreta a due ragazze fuggite dagli orrori della guerra ed entrate in un programma che ha bisogno di sostegno, non solo economico ma anche morale, visto quello che sta accadendo da troppo tempo nella città simbolo della Palestina”.