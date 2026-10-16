dalla palestina|
Un pranzo a Pontedera per Najat e Raja, studenti di Gaza all’Università di Pisa
“Il progetto ‘Da Gaza a Pisa‘ non consente a due ragazzi di formarsi all’Università di Pisa. Consente a due ragazzi di salvarsi la vita”. E’ l’invito del Coordinamento Valdera per la Palestina, che fra le tante iniziative in porto in solidarietà con la popolazione di Gaza, domenica 18 ottobre, presso i locali del circolo Arci Il Botteghino a La Rotta, Pontedera, metterà in campo un pranzo di solidarietà a sostegno di due ragazzi in arrivo dai territori palestinesi occupati.
L’obbiettivo è quello di finanziare un progetto che permetterà a Najat, 25 anni e Raja, 26 anni, di Gaza, di mantenersi il primo anno del corso di Lingue e letterature europee dell’International programme in humanities dell’Università di Pisa. “Un modo semplice per sostenere le enormi spese che le varie associazioni che hanno aderito all’iniziativa stanno portando avanti per permettere a questi due giovani un soggiorno nel nostro paese e nella nostra città. Un’occasione per dare una mano concreta a due ragazze fuggite dagli orrori della guerra ed entrate in un programma che ha bisogno di sostegno, non solo economico ma anche morale, visto quello che sta accadendo da troppo tempo nella città simbolo della Palestina”.
A seguire, alle 15, si terrà anche la presentazione del libro Sion.smo e Naz.smo (Sensibili alle Foglie, 2025) alla presenza dell’autore Francesco Lazzeri. Prenotazioni al numero 328 9016442.