Fucecchio Alta in Festa, domenica torna la Sagra del Ciaccino

La giornata si aprirà con la santa messa in Collegiata. Dalle 10, in piazza Vittorio Veneto, spazio al mercatino di arte e mestieri, mentre per i più piccoli sono previsti laboratori e animazione. In programma anche lo spettacolo umoristico L’uomo ingessato, degustazioni di birre locali e la realizzazione di un quadro di infiorata nella Collegiata.