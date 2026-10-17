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Fucecchio Alta in Festa, domenica torna la Sagra del Ciaccino
Domani 18 ottobre una giornata tra tradizione, cultura e divertimento per la Festa della Madonna di Piazza
Fucecchio si prepara a una domenica di festa nel centro storico. Domani, 18 ottobre, torna Fucecchio Alta in Festa, in occasione delle celebrazioni per la Madonna di Piazza, con la 17ª Sagra del Ciaccino e tante iniziative per tutte le età.
La giornata si aprirà con la santa messa in Collegiata. Dalle 10, in piazza Vittorio Veneto, spazio al mercatino di arte e mestieri, mentre per i più piccoli sono previsti laboratori e animazione. In programma anche lo spettacolo umoristico L’uomo ingessato, degustazioni di birre locali e la realizzazione di un quadro di infiorata nella Collegiata.
Spazio anche alla cultura con Biblioteca in piazza, a cura della Biblioteca comunale Indro Montanelli, e l’apertura gratuita del Museo Civico e Diocesano.
Alle 15,15 partirà inoltre una passeggiata nella natura da Ponte a Cappiano fino a Fucecchio, lungo la via Francigena, con arrivo al museo per una visita guidata gratuita.