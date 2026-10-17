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Pinocchio incontra l’arte: mostra a San Miniato con 48 artisti
Al Conservatorio Santa Chiara un’esposizione dedicata a Collodi
San Miniato rende omaggio a Carlo Collodi nel bicentenario della nascita con la mostra Pinocchio e altre storie, in programma al Conservatorio Santa Chiara da oggi, sabato 17 ottobre, al 25 novembre. L’inaugurazione è fissata alle 17,30.
Curata da Filippo Lotti, l’esposizione riunisce le opere di 48 artisti contemporanei, tra dipinti e sculture, ispirati all’immaginario del celebre burattino. In mostra anche una borsa in pezzo unico realizzata dalla maison fiorentina Braccialini e dedicata a Pinocchio.
Il legame tra Collodi e il territorio passa anche da San Miniato Basso, località citata dall’autore nella guida Un romanzo in vapore. Da Firenze a Livorno, pubblicata nel 1856.
La mostra si concluderà con un’asta benefica in programma mercoledì 25 novembre alle 17,30. Le opere esposte e la borsa Braccialini saranno battute da Roberto Milani: il ricavato andrà alla Fondazione Meyer, alla Fondazione Casa Ilaria e alla Fondazione Stella Maris.
La mostra è a ingresso libero. Gli orari sono dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17, il sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.