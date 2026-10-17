Pinocchio incontra l’arte: mostra a San Miniato con 48 artisti

San Miniato rende omaggio a Carlo Collodi nel bicentenario della nascita con la mostra Pinocchio e altre storie , in programma al Conservatorio Santa Chiara da oggi, sabato 17 ottobre, al 25 novembre . L’ inaugurazione è fissata alle 17,30 .

Curata da Filippo Lotti, l’esposizione riunisce le opere di 48 artisti contemporanei , tra dipinti e sculture, ispirati all’immaginario del celebre burattino. In mostra anche una borsa in pezzo unico realizzata dalla maison fiorentina Braccialini e dedicata a Pinocchio .

La mostra si concluderà con un’ asta benefica in programma mercoledì 25 novembre alle 17,30 . Le opere esposte e la borsa Braccialini saranno battute da Roberto Milani: il ricavato andrà alla Fondazione Meyer, alla Fondazione Casa Ilaria e alla Fondazione Stella Maris .

La mostra è a ingresso libero. Gli orari sono dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17, il sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.