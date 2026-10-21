Castelfranco, tre mercatini tra baratto e modernariato

Il centro storico si prepara ad accogliere Compro, Baratto, Vendo, Riciclo , la nuova iniziativa promossa da Confesercenti con il patrocinio del Comune, dedicata a riuso, modernariato e scambio .

I mercatini si svolgeranno il 31 ottobre, il 29 novembre e l’8 dicembre in piazza Carlo Alberto e via Marconi, con 15 banchi tra antiquariato, oggetti da barattare e vendite direttamente dalla bauliera dell’auto, secondo la formula del Car Boot.