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Castelfranco, tre mercatini tra baratto e modernariato
Il 31 ottobre, il 29 novembre e l’8 dicembre appuntamenti in centro
Il centro storico si prepara ad accogliere Compro, Baratto, Vendo, Riciclo, la nuova iniziativa promossa da Confesercenti con il patrocinio del Comune, dedicata a riuso, modernariato e scambio.
I mercatini si svolgeranno il 31 ottobre, il 29 novembre e l’8 dicembre in piazza Carlo Alberto e via Marconi, con 15 banchi tra antiquariato, oggetti da barattare e vendite direttamente dalla bauliera dell’auto, secondo la formula del Car Boot.
In via sperimentale, ogni edizione riserverà cinque posti ai privati cittadini interessati a vendere o scambiare oggetti usati. Per partecipare è possibile contattare Andrea Barbuti al numero 347 0923727. In caso di numerose richieste sarà stilata una graduatoria per garantire a tutti almeno una giornata.
“La speranza è che diventi un appuntamento fisso”, spiega Claudio Del Sarto, responsabile provinciale di Confesercenti. L’assessore al commercio Pino Calò sottolinea invece l’opportunità di richiamare visitatori a beneficio di espositori e attività commerciali.