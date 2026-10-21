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San Miniato, il Dramma Popolare festeggia Ottant’anni con i ‘Teatri del Sacro’
Venerdì (23 ottobre) un incontro alla Biblioteca del Seminario
Ottant’anni di teatro, spiritualità e ricerca culturale. Il Dramma Popolare di San Miniato celebra il traguardo con una conferenza dedicata ai Teatri del Sacro, in programma venerdì (23 ottobre) alle 17 alla Biblioteca del Seminario.
All’incontro parteciperanno, oltre al Dramma Popolare, DeSidera-Bergamo Festival, Tra Sacro e Sacromonte di Varese e Pro Civitate Christiana, con la Cittadella Laudato si’ di Assisi.
Ad aprire i lavori sarà Marzio Gabbanini, presidente della Fondazione. Interverranno don Francesco Ricciarelli, Gabriele Allevi, Andrea Chiodi ed Elisabetta Proietti. Sarà presente anche il vescovo, monsignor Giovanni Paccosi.
L’appuntamento si inserisce nelle celebrazioni per gli ottant’anni della Festa del Teatro e rinnova la vocazione del Dramma Popolare: fare del teatro uno spazio di riflessione, confronto e crescita per la comunità.