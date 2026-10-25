castelfiorentino|
Al circolo “Il fascino discreto della borghesia” di Buñuel
Questa sera, lunedì 26 ottobre alle 21.15, al circolo “La stanza rossa” di Castelfiorentino (via Iv Novembre) appuntamento con il circolo del cinema “Angelo azzurro” con la proiezione del film “Il fascino discreto della borghesia“, film surrealista del 1972 diretto dal celebre regista Luis Buñuel.
Un gruppo di sei amici, i signori Thévenot, i signori Sénéchal, la signorina Florence e il diplomatico sudamericano don Rafael, ambasciatore della Repubblica di Miranda, continuano a darsi appuntamento per pranzare insieme; eppure, ogni volta accade qualche assurdo imprevisto che gli impedisce di portare a termine il proprio pasto.
Diretto dal maestro del cinema surrealista Luis Bunuel, Il fascino discreto della borghesia è considerato il capolavoro assoluto del grande regista spagnolo e ha vinto il premio Oscar come miglior film straniero nel 1972. Caustica e divertentissima satira della società borghese e delle sue molteplici ipocrisie, il film si basa su uno spunto dichiaratamente paradossale: sei personaggi tentano di riunirsi tutti insieme, ma puntualmente vengono interrotti dagli eventi più bizzarri e imprevedibili che si possano immaginare. A partire da questa trama-pretesto, la graffiante sceneggiatura scritta da Bunuel con Jean-Claude Carrière crea una serie di situazioni improbabili ed esilaranti, spesso oltre i limiti del reale. Costruito come un succedersi di brevi episodi indipendenti fra loro e contraddistinto da una sfrenata libertà espressiva, il film sconfina più volte nel campo dell’onirico; del resto, la dimensione del sogno è un tema ricorrente nell’intera opera del regista, che porta all’estremo la sua poetica del surreale miscelando continuamente verità e fantasia. E come in moltissime altre sue pellicole, anche qui Bunuel sceglie di utilizzare appieno la cifra stilistica del grottesco, dando vita ad un irresistibile crescendo di comicità.