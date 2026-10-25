Al circolo “Il fascino discreto della borghesia” di Buñuel

Diretto dal maestro del cinema surrealista Luis Bunuel, Il fascino discreto della borghesia è considerato il capolavoro assoluto del grande regista spagnolo e ha vinto il premio Oscar come miglior film straniero nel 1972. Caustica e divertentissima satira della società borghese e delle sue molteplici ipocrisie, il film si basa su uno spunto dichiaratamente paradossale: sei personaggi tentano di riunirsi tutti insieme, ma puntualmente vengono interrotti dagli eventi più bizzarri e imprevedibili che si possano immaginare. A partire da questa trama-pretesto, la graffiante sceneggiatura scritta da Bunuel con Jean-Claude Carrière crea una serie di situazioni improbabili ed esilaranti, spesso oltre i limiti del reale. Costruito come un succedersi di brevi episodi indipendenti fra loro e contraddistinto da una sfrenata libertà espressiva, il film sconfina più volte nel campo dell’onirico; del resto, la dimensione del sogno è un tema ricorrente nell’intera opera del regista, che porta all’estremo la sua poetica del surreale miscelando continuamente verità e fantasia. E come in moltissime altre sue pellicole, anche qui Bunuel sceglie di utilizzare appieno la cifra stilistica del grottesco, dando vita ad un irresistibile crescendo di comicità.