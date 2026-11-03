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Tiepolo, un’opera preziosa in mostra a San Miniato
L’esposizione dal 13 novembre al 17 gennaio
Un piccolo capolavoro di Giambattista Tiepolo arriva sotto i riflettori. Dal 13 novembre al 17 gennaio 2027 il Museo del Duomo di San Miniato ospiterà L’Educazione della Vergine, bozzetto su tela realizzato dal celebre pittore veneziano nel 1732.
La mostra, dal titolo La bambina ricolma di cielo. Tiepolo a San Miniato, sarà inaugurata venerdì 13 novembre alle 17,30, alla presenza della storica dell’arte Roberta Roani Villani e del vescovo Giovanni Paccosi. Previsti anche gli interventi del sindaco Simone Giglioli e dei rappresentanti degli enti organizzatori. L’esposizione accompagnerà la Mostra Mercato del Tartufo e le festività natalizie.
La mostra sarà visitabile a novembre il venerdì dalle 10 alle 13 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. A dicembre e gennaio apertura il venerdì dalle 10 alle 13 e nel fine settimana dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Il museo resterà chiuso il 25 dicembre.