Tiepolo, un’opera preziosa in mostra a San Miniato

La mostra, dal titolo La bambina ricolma di cielo. Tiepolo a San Miniato , sarà inaugurata venerdì 13 novembre alle 17,30 , alla presenza della storica dell’arte Roberta Roani Villani e del vescovo Giovanni Paccosi . Previsti anche gli interventi del sindaco Simone Giglioli e dei rappresentanti degli enti organizzatori. L’esposizione accompagnerà la Mostra Mercato del Tartufo e le festività natalizie.

La mostra sarà visitabile a novembre il venerdì dalle 10 alle 13 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. A dicembre e gennaio apertura il venerdì dalle 10 alle 13 e nel fine settimana dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Il museo resterà chiuso il 25 dicembre.