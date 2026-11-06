Tradizione viva|
Il Fierone di Castelfranco si allunga e accoglie la ruota panoramica
La fiera di San Severo dall’11 al 18 novembre con un Luna Park rinnovato, circa cento espositori e iniziative in centro
Il Fierone di San Severo torna dall’11 al 18 novembre con un giorno in più e un Luna Park rinnovato, che quest’anno ospiterà anche una ruota panoramica.
Domenica 15 novembre è in programma la fiera con circa cento espositori, mentre il 17 si svolgerà il tradizionale Fierone. Il 16 spazio alla giornata dedicata a bambini e persone con disabilità, con agevolazioni sulle attrazioni.
Il 18 novembre, festa del patrono, le scuole resteranno chiuse per le celebrazioni religiose, mentre il Luna Park sarà aperto.
“La fiera di San Severo è un momento in cui tutta la comunità si ritrova, una festa che assume i toni della spiritualità religiosa nella giornata del 18 novembre”, sottolinea l’assessore alle attività produttive Pino Calò, evidenziando anche il coinvolgimento delle associazioni e l’obiettivo di sostenere il commercio del centro.
Per consentire l’allestimento delle attrazioni, da lunedì 9 novembre scatteranno le modifiche alla sosta in piazza XX Settembre, con ulteriori limitazioni alla viabilità nei giorni della manifestazione.