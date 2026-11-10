“Apocalissi Postmoderne” di Gianni Silei a Libri a Pacchi

Nel corso della sua carriera accademica, il prof. Silei si è occupato a lungo della storia sociale e politica europea, con particolare attenzione alle dinamiche dell’età contemporanea e all’evoluzione dell’immaginario collettivo. In “Apocalissi Postmoderne”, Silei decostruisce il mito rassicurante degli anni Ottanta, che spesso ricordiamo solo come un periodo spensierato, colorato e dominato dalla voglia di divertirsi dopo gli anni duri e difficili del terrorismo. Attraverso l’analisi della cultura di massa occidentale e dei suoi snodi cruciali come cinema, televisione e musica, l’autore svela le ombre, le inquietudini e le contraddizioni nascoste dietro quella patina scintillante, rimasta nella memoria collettiva. Un’autentica “apocalisse culturale”, un decennio chiave che segna il passaggio dalla modernità alla postmodernità, capace di plasmare paure, speranze e visioni che continuano a influenzare l’immaginario della società in cui oggi viviamo. L’incontro rappresenta un’occasione di confronto aperta al pubblico per rileggere, attraverso la lente rigorosa della ricerca storica e dell’analisi culturale, un momento fondamentale della nostra storia recente.