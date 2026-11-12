Da 26 anni è Festival della lettura a Castelfranco, dal 19 novembre

Il “Festival della lettura di Castelfranco – CasteLibro, dove le storie mettono radici”, con l’edizione 2026 compie venti anni. Una data importante con un programma carico di eventi rivolti ad adulti, ma soprattutto ai bambini.

Il primo appuntamento è dedicato proprio ai ragazzi ed è giovedì 19 novembre alle 9,30 in biblioteca con l’inaugurazione ufficiale del Festival e il saluto dell’amministrazione comunale. Dopo la prima giornata dedicata alla lettura, entra nel vivo con un’iniziativa di lettura itinerante: “Il castello racconta”, una passeggiata narrativa nel centro storico. Un piccolo viaggio tra libri e avventura dedicato agli alunni delle classi terze della scuola primaria. Le strade di Castelfranco diventeranno il palcoscenico di racconti e mondi fantastici. Tappa dopo tappa, i piccoli partecipanti vivranno un avventuroso viaggio tra letture ad alta voce, libri e pura fantasia.

Gli appuntamenti continuano sabato 21 novembre, alle 10 nella saletta mediateca attigua alla biblioteca “Buchi baci mani voci”, incontro con l’autrice Teresa Porcella in compagnia di storie per cantare, ballare, mimare e sorridere, sempre! Rivolto ai bambini dai 4 ai 6 anni e famiglie. Sempre sabato pomeriggio al Teatro della Compagnia alle 17,30 va ci sarà “Sui pedali” Monologo di Fabio Genovesi, vincitore del premio Strega giovani ed esperto di ciclismo. Un viaggio nella storia della bicicletta, dalle sue origini alle imprese leggendarie del Tour de France e del Giro d’Italia. Tra corse impossibili, avventure incredibili, campioni e follie, Fabio Genovesi racconta con ironia e passione il mondo delle due ruote, intrecciando episodi storici e storie straordinarie. Un monologo che celebra la bicicletta non solo come mezzo di trasporto, ma come simbolo di libertà, capace di portarci fuori dalle strade ordinarie e farci scoprire un modo diverso di vivere il mondo.

Domenica 22 novembre i Loggiati della Biblioteca Castelfranco alle 10,30 ospiteranno “Teatro in valigia” un appuntamento rivolto ai bambini. Fiabe, castelli e magie due attori accompagneranno i bambini in un viaggio tra castelli, torri, giganti e fagioli magici. Un’avventura interattiva animata da racconti, sagome e tante sorprese, fino all’ultima magia! L’appuntamento è rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni.

Lunedì 23 novembre alla scuola secondaria di Orentano alle 10 verrà presentato “Il tesoro dell’Orcino”. L’incontro rivolto alle classi seconde delle scuole secondarie di primo grado è curato dall’orentanese Savino Ruglioni. Martedì 24 novembre alla biblioteca di Castelfranco alle 17 si svolgerà la presentazione del libro “La trilogia di Star Wars (1977-1983). L’opera che ha rivoluzionato la fantascienza”. Un libro di Francesco Cappellini. Una pietra miliare della fantascienza analizzata fotogramma per fotogramma. Per la prima volta, un libro esplora gli episodi IV, V e VI sotto ogni aspetto: dalle tecniche di realizzazione ai retroscena del set, fino all’incredibile mosaico di riferimenti storici e mitologici che hanno ispirato la galassia di George Lucas. A guidare l’autore in questo viaggio fantascientifico sarà Attilio Sodi Russotto.

Mercoledì 25 novembre sempre alla biblioteca Castelfranco alle 17 avrà luogo la presentazione del libro “Dilegua o notte” dello scrittore e regista teatrale Marcello Lippi, introdotto da Stefano Mecenate, un omaggio a Puccini. Giovedì 26 novembre alle 9,30 sarà la seconda occasione per partecipare a “Il castello racconta”: la passeggiata narrativa nel centro di Castelfranco speculare a quella proposta il giorno dell’inaugurazione ovvero il 19 novembre. Alle 17,30 invece avverrà la presentazione del libro di poesia “Le case chiuse” di Andrea Tuccini poeta originario di Castelfranco che nella vita affianca l’attività di biologo a quella letteraria. L’autore sarà intervistato da Massimo Baldacci. Un viaggio attraverso i luoghi della memoria, gli affetti, le perdite e il trascorrere del tempo, in cui anche Castelfranco, insieme ad altri paesaggi, contribuisce a disegnare una geografia personale. Venerdì 27 novembre nella saletta mediateca, attigua alla biblioteca di Castelfranco alle 17,30 sarà la volta della conferenza sulla figura del poeta Gabriele D’Annunzio, il titolo dell’evento è “D’Annunzio: fra storia, arte e mito” a cura di Attilio Sodi Russotto di Inquadrature perfette e Guido Cabrele di Passaggio al Bosco. A seguire avrà luogo la proiezione della pellicola “Fiume, la città olocausta (1916)”, materiale filmico gentilmente concesso dal Museo Nazionale del Cinema di Torino. Sabato 28 novembre si torna nei loggiati della biblioteca alle 10,30 con “C’era una volta…un castello!” Storie incantate e magiche avventure tra castelli, damigelle coraggiose e cavalieri curiosi! Letture animate e laboratorio creativo Rivolto ai bambini dai 3 agli 8 anni. Alle 17 sempre di sabato 28 novembre nella saletta mediateca alla Biblioteca Castelfranco si svolgerà la presentazione del libro “La via del Sabi” di Andrea Lippi e Luigi Gatti autori locali. “Sabi no Michi – La via del Sabi” è un libro fotografico che mette in dialogo immagini e ideogrammi giapponesi, esplorando alcuni principi fondamentali dell’estetica nipponica: la semplicità, l’imperfezione, il rapporto con la natura e il trascorrere del tempo. Durante la presentazione del libro verranno illustrati alcuni ideogrammi giapponesi, approfondendone il significato e il valore culturale. Attraverso fotografie e ideogrammi, accompagnati dalla spiegazione del loro significato, il libro propone un percorso alla scoperta di una particolare sensibilità estetica e culturale. La giornata di sabato 28 si chiude la Teatro della Compagnia con lo Spettacolo di musica lirica su Puccini “Turandot. Il gelo e la fiaba” a cura dell’Associazione Centro Studi Arnopolis e Associazione Didasko Arte Musica Spettacolo APS. Personaggi e interpreti saranno Leonardo Magi – Barach/Calaf, Cristina Antonella Farnese – Turandot, Eleonora Viviani – Liù/Principessa Adelma, VOCI: Simonetta Pucci – Liù, Maria Luigia Borsi – Turandot, Al pianoforte: Linda Raciti, Fonico audio, luci e immagini Francesco Bertoncini, per la regia di Eleonora Viviani.