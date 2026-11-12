L’arte celebra San Francesco in San Domenico

Otto secoli di storia, di spiritualità e di radicale testimonianza umana si incontrano nei linguaggi del nostro tempo attraverso la mostra “Francesco. L’arte contemporanea a ottocento anni dalla morte del Santo di Assisi“, un importante progetto espositivo di rilievo culturale, civile e spirituale ideato e curato da Filippo Lotti. L’inaugurazione si terrà sabato 14 novembre 2026, alle ore 15, nella suggestiva cornice della Cappella di Sant’Urbano, incastonata lungo il percorso ipogeo della Via Angelica nel Complesso di San Domenico a San Miniato (Piazza del Popolo, 31).

Promossa dal Comitato Manifestazioni Popolari di San Miniato in stretta sinergia con il Comune di San Miniato, con il patrocinio della Regione Toscana, della Diocesi di San Miniato e della Provincia Toscana dei Frati Minori OFM, e con il fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, l’esposizione, il cui allestimento è stato affidato a Casa d’Arte San Lorenzo, intende celebrare l’ottavo centenario della scomparsa del Poverello d’Assisi (1226-2026) andando oltre la mera commemorazione agiografica.

A 800 anni dalla sua scomparsa, San Francesco d’Assisi continua a scuotere le coscienze con un messaggio sovversivo e rivoluzionario di fraternità, rispetto del creato e pace disarmata. La mostra accetta la sfida di sottrarre il Santo all’iconografia cristallizzata, affidando alla libertà espressiva dei linguaggi figurativi contemporanei il compito di farne emergere la viva attualità, lasciando un messaggio di bellezza, riconciliazione e speranza.

Il progetto riunisce tredici maestri della scena artistica contemporanea — dodici pittori e uno scultore, un numero che evoca il primo nucleo evangelico dei frati attorno a Francesco e la compagine apostolica: Sergio Bargagliotti, Fabio Calvetti, Alessandra Carloni, Elio De Luca, Giuliano Giuggioli, Giulia Huober, Tiziano Lucchesi, Riccardo Luchini, Luca Macchi, Vanessa Mancini, Gabriele Novelli, Paolo Staccioli (scultore) e Roberta Ubaldi.

La scelta degli artisti — quasi tutti toscani, affiancati da un’artista romana e una umbra — non è casuale: sottolinea infatti un percorso artistico che procede di pari passo con la biografia del Santo. L’Umbria è la sua terra di origine, dove tutto è iniziato e compiuto; Roma rappresenta la tappa fondamentale del riconoscimento della Regola; la Toscana è il luogo mistico dove ricevette le stimmate. Essi si sono confrontati con la figura di Francesco d’Assisi considerandolo non un’icona statica e cristallizzata nel tempo, ma una presenza viva e provocatoria.

“Da curatore d’arte, ho avvertito il bisogno di tradurre questa vertigine interiore nel linguaggio che guida da sempre il mio percorso: l’arte”, dichiara il curatore Filippo Lotti. “Porre San Francesco a contatto con i linguaggi contemporanei significa cercare la carne, il dramma, la luce e la materia di un messaggio che continua a parlare e a interrogare il nostro presente”. Ciascun autore ha interpretato la figura di Francesco e i cardini del pensiero francescano attraverso la propria inconfondibile cifra stilistica ed iconografica. Per dare organicità al percorso, le opere pittoriche sono state realizzate in un unico formato condiviso, trasformando la polifonia delle singole opere in un unico e cadenzato canto corale, modulato nello spazio dalle volumetrie dell’unica scultura presente.

La storica dell’arte Elisabetta Leporelli, che ha redatto le schede delle opere in mostra, si sofferma sul valore dell’arte e della ricerca espositiva: “L’arte raccoglie l’eredità francescana e la restituisce come possibilità di bellezza e riconciliazione: non per evocare l’immagine di un santo, ma per riconoscere l’attualità di un pensiero che ha saputo trasformare la povertà in libertà e la diversità in fraternità”. Anche la scelta di San Miniato, non è casuale, ma risponde a una precisa motivazione storica: la storiografia francescana e la memoria locale identificano proprio nel 1211 il passaggio di San Francesco lungo la Via Francigena e la fondazione del primo insediamento dei Frati Minori in terra sanminiatese. La Cappella di Sant’Urbano, carica di un solenne pathos storico e spirituale, diventa così il luogo ideale in cui le opere contemporanee si fanno stazioni di un cammino interiore.

La mostra vanta, all’interno del catalogo editato per l’occasione, autorevoli contributi istituzionali. Come sottolineato dal Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, celebrare questo anniversario attraverso l’arte contemporanea rappresenta “una scelta coraggiosa e necessaria”, capace di offrire una mappa visiva ed emotiva delle sfide globali del nostro presente. L’Assessore alla Cultura del Comune di San Miniato, Matteo Squicciarini, evidenzia come l’iniziativa testimoni “il valore della collaborazione tra realtà culturali e associative del territorio”, mentre il Vescovo di San Miniato, Mons. Giovanni Paccosi, nota come ogni opera restituisca “sprazzi di umanità drammatica e profonda”

Un valore spirituale e testimoniale di rilievo è inoltre suggellato dal contributo di Fr. Guido Fineschi O.F.M., Ministro Provinciale dei Frati Minori della Toscana, che sottolinea come agli artisti sia affidato “il compito di incontrare Francesco e restituircene un volto nuovo e insieme antico” e “che queste opere possano aiutarci a ritrovare uno sguardo capace di riconoscere la bellezza e custodirla”. A sostenere con convinzione l’iniziativa è la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, nelle parole del Presidente Giovanni Urti: “Questa mostra si inserisce pienamente nella prospettiva di sostenere iniziative culturali capaci di lasciare un segno nella comunità, investendo nella crescita e nel futuro del territorio”. Il Comitato Manifestazioni Popolari, presieduto da Siriana Giantini, ribadisce di come la mostra rappresenti “un’opportunità preziosa per contribuire a un evento di rilievo nazionale e al contempo valorizzare lo straordinario patrimonio dell’Oratorio di Sant’Urbano e della Via Angelica”.

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