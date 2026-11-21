Sarà Licia Colò la superospite del secondo fine settimana di Mostra. La popolare presentatrice televisiva sarà protagonista domenica 22 insieme al noto fotografo, regista ed esploratore Luca Brancali, in un talk alle ore 16 presso l’Auditorium Crédit Agricole dedicato a uno dei temi più attuali e importanti per il futuro del nostro territorio: il cambiamento climatico. Un momento di riflessione e confronto per approfondire come le trasformazioni del clima stiano influenzando gli equilibri naturali, gli ecosistemi e gli ambienti in cui nasce e cresce il Tartufo Bianco. Tante poi le iniziative del secondo week end. Sempre sabato: dall’agorà del consiglio comunale, con un incontro in municipio sabato alle 10 che approfondirà il ruolo della politica locale nella costruzione del tessuto sociale europeo, all’incontro in Piazza del Bastione alle 11,30 con l’attore della famosa serie RAI “Un Posto al Sole” Alberto Rossi (Michele Saviani). Non mancheranno poi gli show cooking: sabato dalle 12 al Bastione con gli chef Simone Cipriani e Manuel Innocenti del ristorante “Corale” di Castelfiorentino, Dario Berni dell’Osteria “Castagno” di Gambassi Terme. Domenica invece con gli chef Alessandro Taviani dell’omonima osteria di Bientina, Fabrizio Marino del ristorante “Maggese” di San Miniato e Gilberto Rossi (in Piazza Duomo). Degustazioni sabato poi col cioccolato pregiato di Cecilia Rabassi di Capannoli e con il Black Gold Gin, il gin con il tartufo di San Miniato. In San Domenico, poi, due appuntamenti gratuiti con Slow Food, sabato con l’orzo risottato con magellano e domenica con gli gnocchi di patate di Santa Maria a Monte con zafferano e tartufo.