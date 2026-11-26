Fucecchio si prepara al Natale con un calendario di iniziative che coinvolgerà centro storico e frazioni dal 28 novembre al 6 gennaio 2027. In programma concerti, mercatini, spettacoli, mostre e attività per tutte le età, grazie alla collaborazione tra Comune e associazioni del territorio.

L’apertura è prevista sabato 28 novembre con l’inaugurazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Montanelli, alle 18,30, e il Candle Vibes Concert al Santuario della Madonna della Querce.

Tra gli appuntamenti principali torna Christmas Kingdom, il 6, 13 e 20 dicembre, con mercatini, spettacoli di strada e la parata di Babbo Natale con Natalia. A Parco Corsini sarà allestita anche la Casa di Babbo Natale, con laboratori e animazione per i più piccoli.

Spazio alla musica con il concerto gospel degli Charm City Gospel Singers International, il 16 dicembre al Teatro Pacini, e agli appuntamenti culturali, tra cui Destinazione Pinocchio del 10 dicembre.

Non mancheranno mostre, iniziative per bambini e aperture gratuite del Museo Civico e Diocesano e della Torre durante le giornate di Natalia.