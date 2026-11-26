Martedì sera già prima della 18 piazza Garibaldi era gremita di persone, di famiglie con i bambini che aspettavano con impazienza l’accensione dell’albero. Poi dopo questo momento in cui il sindaco Giannoni li ha voluti coinvolgere in prima persona con un conto alla rovescia, c’è stato spazio per una foto con Babbo Natale, seduto sul suo trono sotto l’albero, realizzato dai gruppi del Carnevale d’Autore. Una manifestazione, che quest’anno come era già accaduto lo scorso anno, ha confermato nella forma voluta dall’amministrazione Giannoni, l’apprezzamento della cittadinanza.

“Per me è una grande emozione avere tutto il paese qui per l’accensione dell’albero, il primo passo verso il Natale di Santa Croce. E’ bello questa sera essere qui, tutti insieme per ricostruire quella che è la nostra comunità, questa è la Santa Croce più autentica, una comunità che riesce a vivere e anche a fare festa tutta insieme. Vorrei ringraziare – ha concluso il primo cittadino – tutti coloro che hanno lavorato e che ci hanno permesso di fare questa festa a cominciare dai commercianti del Ccn, la Pro Loco, la Pubblica Assistenza i gruppi del Carnevale La Lupa, Nuova Luna, Nuovo Astro e Spensierati, Cora Impresa Sociale, Conad Santa Croce sull’Arno e servizi educativi del comune – Ciaf Maricò ”.