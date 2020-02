Carnevale santacrocese, Il Paese dei balocchi de Gli Spensierati 

Santa Croce sull’Arno diventa il Paese dei Balocchi quando fa il suo ingresso in piazza, per la prima volta in questa edizione 2020, il gruppo de Gli Spensierati.

La favola di Pinocchio parte dalla bottega di Geppetto dove fra i trucioli dell’intaglio prende vita il più famoso dei burattini. Dietro di lui i personaggi ricreati dalla fantasia degli Spensierati, fino alla balena e un grande carro con le sembianze del burattino di Collodi.

Ecco il racconto in foto del secondo uscito tra i 4 gruppi del Carnevale Santacrocese, al debutto per l’edizione 2020 oggi 9 febbraio.

Carnevale santacrocese prima uscita 2020, gruppo Gli Spensierati

