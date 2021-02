La sua impresa edile, stava facendo dei lavori in una conceria di Castelfranco di Sotto. Per cause e con dinamica ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, l’uomo, 45 anni, è caduto da un’altezza di circa 3 metri ed è morto.

Incidente mortale sul lavoro in una conceria di Castelfranco di Sotto, 1 febbraio 2021

