In piazza con il movimento Shalom per dire basta alle guerre e si a un mondo di pace erano davvero in tanti.

Gli amministratori del territorio e il vescovo, oltre a tante associazioni, hanno partecipato oggi 11 gennaio alla fiaccolata per la pace, una marcia conclusa con la lettura di un documento, da inviare ai potenti della Terra per chiedere il disarmo.

Ecco alcuni momenti della manifestazione.

Fiaccolata per la pace e contro la guerra organizzata dal movimento Shalom a Fucecchio

