Facce da… Euro 2020. In una carrellata le immagini dei volti di una festa durata tutta la notta inviate dai nostri lettori. Un tripudio tricolore per una vittoria, come quella della finale di ieri, attesa dal 1968.

Per chi volesse inviare le foto redazione@ilcuoioindiretta.it o via Whatsapp al numero 346.6194740.

