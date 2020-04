Mascherine in faccia e Tricolore ovunque, oggi 25 aprile l’Italia ha celebrato il 75esimo anniversario della Liberazione. Lo ha fatto anche il comprensorio del Cuoio, con formule più standard che in passato e ancora più voglia di libertà, in un periodo che fa paura.

25 aprile 2020, il comprensorio del Cuoio celebra il 75esimo anniversario della Liberazione

