Due cavalli sono rimasti coinvolti in una caduta durante le batterie di selezione per la scelta dei 12 cavalli che nel pomeriggio, alle 18, mediante estrazione, saranno assegnati alle 12 contrade per la corsa del Palio di Fucecchio in programma domenica a partire dalle 14,30.

Leggi qui l’articolo completo Palio di Fucecchio, coinvolti in una caduta due cavalli durante le prove di selezione

Palio 2021, prove della mattina in buca a fucecchio, feriti due cavalli

1 di 10