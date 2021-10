QuattroPassi in Valdarno, le foto della ripartenza

“Una meravigliosa esperienza, segno che è possibile organizzare in sicurezza eventi come questo”. L’indomani dal ritorno della QuattroPassi in Valdarno, la Podistica Castelfranchese e il suo presidente Daniele Puccioni tracciano un buon bilancio, per una corsa che ha visto la partecipazione di tantissimi appassionati e anche di tanti bimbi delle scuole del capoluogo.

Leggi qui l’articolo completo Partenze scaglionate e ristori confezionati, la QuattroPassi è stata “Una meravigliosa esperienza”

QuattroPassi in Valdarno 2021, scatti di ripartenza

1 di 24