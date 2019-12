Il vento forte e la notte di pioggia, quella tra 21 e 22 dicembre, ha causato diversi danni sul comprensorio del Cuoio, a San Miniato in particolare.

Un albero è caduto sulla strada a Musciano, corso Garibaldi è chiuso per alberi pericolanti e rami in strada, un albero si è persino appoggiato su una casa in via Dalmazia.

Le foto dal territorio.

Notte di vento forte tra 21 e 22 dicembre, i danni sul Cuoio

1 di 49