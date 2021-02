Si ribalta con l’auto e carambola sulle macchine in sosta

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi (11 febbraio) intorno alle 17 a San Frediano a Settimo nel Comune di Cascina sulla Tosco Romagnola.

Un’auto con due persone a bordo, per cause al vaglio della polizia municipale, si è ribaltata su un fianco, davanti a una nota pasticceria, andando a finire la sua corsa su due macchine parcheggiate a bordo strada. Il conducente del mezzo, una Citroen Picasso di colore nero, ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato trasportato in ospedale, dove verrà sottoposto alle analisi di routine.

Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno rimesso in carreggiata il mezzo prima della rimozione.

Notevoli i danni alle due macchine coinvolte dalla carambola.