‘Natale a Fucecchio’, risposta social del sindaco Spinelli alla provocazione di Panariello

Ha risposto per le rime il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, alle parole ironiche di Giorgio Panariello che, nella sua trasmissione Lui è peggio di me, in una intervista a Massimo Ghini ha ironizzato sulla possibilità di girare un cinepanettone, invece che nelle consuete località esotiche, a Fucecchio.

Sfida raccolta dal primo cittadino, che ha invitato Panariello a girare il film fra le bellezze del territorio, con un video ironico: “Potremmo girare – dice Spinelli – sul barchino in Padule o alla sagra della zuppa di Massarella. Potremmo fare qualche scena alla Buca del Palio o coinvolgere la Fondazione Montanelli”.

Sfida lanciata, dunque. E chissà che, in tempi di pandemia, il prossimo campione d’incassi di Natale non approdi proprio in Padule.