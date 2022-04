E’ sceso in campo anche Can Yaman in occasione dell’Earth Day 2022 al depuratore Aquarno. La star turca di origine albanese, seguitissima sui social da miriadi di fan, si è manifestata oggi pomeriggio ai cancelli dell’impianto di depurazione santacrocese, dove ad attenderlo c’erano già decine e decine di fan in festa caccia di una foto, un autografo, uno scambio di battute.

Un vero e proprio assedio che ha anche rallentato i lavori per la celebrazione della Giornata della Terra 2022, alla quale l’attore e modello, noto al grande pubblico per ruoli nelle serie Bitter Sweet, DayDreamer e Mr.Wrong, ha partecipato anche con la sua associazione Can Yaman for Children, organizzazione non a scopo di lucro che ha per obiettivo quello di affiancare e supportare, in ambito socio sanitario, bambini e adolescenti. Un inedita scena, in compagnia di alcuni dei bambini ucraini ospitati in queste settimane presso il distretto in compagnia delle famiglie italiane ospitanti, che ha visto la stella piantare alcune piantine proprio di fronte all’ingresso dell’impianto, che poi saranno registrate sul sito del Corpo Forestale dei Carabinieri nell’alveo dell’iniziativa “Un albero per il futuro”.

Presenti, con i vertici di Acquarno, anche le autorità politiche dei comuni del distretto, fra cui i sindaci di Fucecchio e Castelfranco Di Sotto Alessio Spinelli e Gabriele Toti. “Dobbiamo essere uniti per studiare azioni volte a garantire il diritto di tutti a vivere in un ambiente sano e sostenibile – ha scritto l’attore sui suoi canali social poco prima di approdare a Santa Croce. – soprattutto volgendo lo sguardo ai bambini e al loro futuro”. Appello che ha voluto cogliere anche il Consorzio, reduce da un anno certo complicato che lo ha visto al centro dell’inchiesta Keu ancora in corso a cura della Dda di Firenze. Nata il 4 ottobre 1969 come movimento universitario per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali della Terra, su ispirazione della pubblicazione nel 1962 del libro manifesto ambientalista “Primavera silenziosa” della biologa statunitense Rachel Carson, la Giornata della Terra è divenuta un avvenimento educativo ed informativo riconosciuto dalle Nazioni Unite a partire dal 1970.