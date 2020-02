Guarducci nuovo direttore sanitario del San Giuseppe di Empoli

Silvia Guarducci è il nuovo direttore sanitario del presidio ospedaliero San Giuseppe di Empoli. Arriva al ruolo da quello di dirigente medico della direzione sanitaria dell’Ospedale San Giuseppe.

Laureata in medicina e chirurgia con il massimo dei voti, si è specializzata in igiene e medicina preventiva all’Università degli Studi di Firenze. Ha inoltre conseguito un Master universitario di II livello in Lean Healthcare Management dell’Università degli Studi di Siena, oltre all’attestato di formazione del corso triennale di medicina generale.

Nel 2014 è diventata direttore sanitario del Poliambulatori Misericordia Tavarnelle e Barberino per poi ricoprire nell’anno successivo l’incarico di medico referente della direzione medica di Presidio Ospedaliero dell’Ospedale Serristori. Per due anni (dal 2015 al 2017) è stata dirigente medico della direzione sanitaria aziendale oltre ad essere, per oltre sei mesi nel 2017, in staff al Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale. Guarducci è stata anche vicepresidente regionale dell’Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere.

Il suo non è l’unico nuovo incarico di direzione sanitaria di presidio: cambi, infatti, ci sono stati anche al vertice degli ospedali Santa Maria Annunziata e del Mugello: nei giorni scorsi Claudia Capanni ha preso servizio alla direzione dell’ospedale del Mugello dove lascia Andrea Bassetti, ora nominato alla direzione del presidio del Santa Maria Annunziata.

Bassetti prende il posto di Roberto Biagini, già direttore dello staff della direzione sanitaria aziendale e del presidio ospedaliero di zona Firenze 2.