Lutto per le morte di Auro Rossi, storico dirigente di Confesercenti Pisa

Lutto nel mondo del commercio per la scomparsa di Auro Rossi, storico dirigente della Confesercenti di Pisa.

A ricordarne la figura, tra gli altri, il presidente di Cna Pensionati di Pisa Sandro Ciulli: “Insieme ad Auro Rossi abbiamo condiviso molti anni di lavoro e sempre abbiamo potuto riscontrare la sua grande intelligenza, la sua accurata preparazione e notevole acume in tante situazioni”.

“Ricordo – prosegue – con particolare affetto quando noi avevamo la sede provinciale in Corso Italia e lui era ancora al lavoro nel suo storico Bar Drago poco lontano e non mancava mai occasione sia per scherzare, che fare discorsi serissimi”.

“A nome di tutta la Cna di Pisa – conclude la nota – ci uniamo al cordoglio delle molte persone che gli hanno voluto bene e lo hanno stimato e esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia“.